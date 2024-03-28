Göz kamaştıran düğünler tarihe geçti... Haydi bir de bebek müjdesi!

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Tıpkı gösteri dünyasının ünlüleri gibi bu konuda merak unsuru olan başka bir grup daha var: Kraliyet ailesi üyeleri...

Onlar da dünyanın gözleri önünde, gösterişli törenlerle evlendikleri için ne zaman bebek sahibi olacakları hep merak konusu olur.

İşte şimdi dünyada bu aileleri takip eden milyonlarca kişinin merakla gözlerini diktiği iki kraliyet çifti var.

İkisi de yeni evlendi, ikisinin de düğün törenleri, benzerine masallarda ya da filmlerde rastlanacak kadar gösterişliydi. Tabii ki şimdi o gösterişli törenleri uzaktan izleyen milyonlar önce hangisinden bebek haberi geleceğini bekliyor.

Gelin onlara bir bakalım.

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DÜNYA BU DÜĞÜNÜ KONUŞTU

Dünyanın merakla bir bebek haberi beklediği ilk kraliyet çifti Ürdün'den. Geçtiğimiz yılın haziran ayında ülkenin veliaht prensi Hüseyin hayatını nişanlısı Rajwa Alsaif ile birleştirdi.

Düğünleri de gerçekten son derece görkemliydi. Dünyanın en göz önünde monarşi üyeleri İngiliz kraliyet ailesinden bir değil birkaç temsilcinin katıldığı tören, Ürdün'ün başkenti Amman'da tam bir bin bir gece masalları havasında gerçekleşti.

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın ilk göz ağrısı olan büyük oğulları Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanli zengin bir iş insanının kızı olan Rajwa Alsaif, tüm dünyanın meraklı bakışları altında hayatlarını birleştirdi.

O gün önce bir nikah kıyıldı... Ardından da resepsiyon ve yemek geldi. Yeni evli çift ile anne ve babaları büyük bir heyecan ve mutluluk içinde dünyanın dört bir yanından gelen konuklarını ağırladı. Sonra da yeni evliler balayı tatiline çıktı.

Bu gösterişli töreni gölgeleyen tek kötü gelişme ise sekiz ay sonra gelin Rajwa'nın babasının hayata veda etmesi oldu.

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Bu gösterişli düğünden sekiz ay sonra gelin Rajwa babasını kaybetti.





Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile evlendikten sonra Prenses unvanı alan Rajwa'nın resepsiyon kıyafeti çok eleştiri aldı.





Ama gelinliği ise moda eleştirmenlerinden de tam puan topladı.





10 GÜN SÜREN DÜĞÜN

Dünyanın merakla izlediği ikinci kraliyet düğünü ise Brunei'de gerçekleşti.

Aslında evlenen kişi veliaht prens değildi ama damat, dünyanın en zengin monarklarından biri olan Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın oğlu olunca görkem konusunda gelenek bozulmadı.

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Sultan, büyük oğlunu ve kızlarını nasıl evlendirdiyse küçük oğlu Prens Abdul Mateen'i de Anisha Rosnah ile yine aynı şekilde evlendirdi.

Üstelik bu düğünün biraz önce anlattığımızdan bir farkı daha vardı. Tören tam 10 gün sürdü. Bir yanda gelenekler yerine getirildi diğer yanda da daha modern tarzla bir düğün ve düğün yemeği gerçekleşti.

Yire bu törene de dünyanın dört bir yanından devlet yöneticileri ve monarşi ailesi üyeleri katıldı.

Prens Abdul Mateen ile Anisna Rosnah'ın bu yılın ilk ayında yapılan düğün töreninden de geride birbirinden gösterişli görüntüler kaldı.

Prens Abdul Mateen ile Anisha Rosnah'ın düğünü 10 gün sürdü. Geleneksel törenler de ihmal edilmedi.

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Gelin Anisha, törenler boyunca hem geleneksel hem de modern çizgiler taşıyan çeşit çeşit kıyafet giydi.





İLK MÜJDE KİMDEN GELECEK

Bu iki düğün de biri geçen yıl biri de bu yıl 'yılın düğünü' olarak nitelendirildi. İkisi de çoktan tarihe geçti bile.

Bu tür ailelerde adet olduğu üzere de herkes şimdi yeni evli çiftlere gözlerini dikti ve onlardan gelecek bir bebek müjdesini bekliyor. Sosyal medyanın son birkaç haftadır en çok konuşulan konularından biri de bu.

Bakalım önce hangi çift bu sevincini kendilerini takip eden milyonlarla paylaşacak.