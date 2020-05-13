BÃ¼ÅŸra Develi: Kendimi mutfaÄŸa adadÄ±m

â—Š GeÃ§irdiÄŸimiz pandemi sÃ¼reci sizin iÃ§in nasÄ±l bir deneyim oluyor? YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kitlesel krizin dÄ±ÅŸÄ±nda psikolojinize iyi geldi mi?

- Ä°lk haftalar hayatÄ±mÄ±zdaki tÃ¼m o acelenin bir anda kesilmesi garip bir huzur vermiÅŸti. Fakat zamanla yaÅŸanan kayÄ±plar, insanlarÄ±n ekonomik olarak ne kadar zorlandÄ±ÄŸÄ±, sÃ¼recin belirsizliÄŸi ile birlikte o huzur Ã§ok uzun sÃ¼rmedi.

â—Š BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n tek bir amaÃ§ iÃ§in bir arada aynÄ± ÅŸeyi yapmasÄ± nasÄ±l bir mesaj taÅŸÄ±yor?

- KeÅŸke bir virÃ¼s dolayÄ±sÄ±yla deÄŸil de iyi bir amaÃ§ uÄŸruna, insanlÄ±k adÄ±na, doÄŸa uÄŸruna bir arada aynÄ± ÅŸeyi yapÄ±yor olsaydÄ±k. Åžu an sadece tÃ¼m dÃ¼nya isterse bambaÅŸka bir sistemde de yaÅŸayabilmemiz mÃ¼mkÃ¼nmÃ¼ÅŸ gibi bir umut yaÅŸatÄ±yor diyebilirim.

MEÄžERSEÂ SOSYALMÄ°ÅžÄ°M

â—Š Bu sÃ¼reÃ§te neler yaptÄ±nÄ±z?Â

- Bu sÃ¼reÃ§ baÅŸlamadan Ã¶nce yemek kursuna baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±m. BayaÄŸÄ± iÅŸime yaradÄ±. Bol bol yemek yapÄ±yorum. Kendimi mutfaÄŸa adadÄ±m diyebilirim. Bir de tarih kitaplarÄ± okumak istiyordum, onlarÄ± okuyorum kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k.

â—Š Kendinizle ilgili yeni bir ÅŸeyler keÅŸfettiniz mi?

- Ã‡ok sosyal bir insan olarak tanÄ±mlamazdÄ±m kendimi ama meÄŸerse sosyalmiÅŸim.

â—Š Pandemi bitince ilk ne yapacaksÄ±nÄ±z?

- Bu zor sÃ¼reÃ§te ablam doÄŸum yaptÄ± ve ben hÃ¢lÃ¢ onlarÄ± gÃ¶remedim. Olaylar biter bitmez tek istediÄŸim Antalyaâ€™ya gidip ailemi gÃ¶rmek ve onlarla doyasÄ±ya vakit geÃ§irmek. EVDEN Ã‡ALIÅžMAKÂ DAHA MANTIKLI

â—Š Sizce dijital hayatla ilgili bir deneyim yaÅŸamÄ±ÅŸ olabilir miyiz? HayatÄ±mÄ±z ne kadar dijitale dÃ¶nebilir?

- Bence bu, sÃ¼recin ne kadar sÃ¼receÄŸiyle ilgili. SÃ¼reÃ§ biter bitmez iÅŸlerin normal iÅŸleyiÅŸine dÃ¶neceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum, en azÄ±ndan bizim sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zde.

DiÄŸer iÅŸ kollarÄ±na gelince; bence internet alÄ±ÅŸveriÅŸi konusundaki patlama devam edecek.

Ve Ã§oÄŸu ÅŸirket evden Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n daha mantÄ±klÄ± olduÄŸunu, bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼k ofislere ihtiyaÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamÄ±ÅŸ gibime geliyor.

â—Š Tiyatro yapÄ±yorsunuz. Bu dÃ¶nemde tiyatroda yeni bir akÄ±m doÄŸabilir mi?

Bunun iÃ§in bir ÅŸeyler yapÄ±lmalÄ± mÄ±?

- Tiyatro seyirciyle birebir olmasÄ± gereken bir aktivite ve Ã¶yle de kalmalÄ± bence.Â O yÃ¼zden dijital bir deÄŸiÅŸim ancak geÃ§ici olabilir. Ã‡evrimiÃ§i aynÄ± tadÄ± vermesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil, Ã§Ã¼nkÃ¼ iÅŸin Ã¶zÃ¼ o deÄŸil. ZORLAMAMAYIÂ Ã–ÄžRENDÄ°M

â—Š Ã‡ok istediÄŸiniz bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nda ne yaparsÄ±nÄ±z? O istekten vazgeÃ§er misiniz, yoksa doÄŸru zamanÄ± mÄ± beklersiniz?

- Ä°steklerim konusunda hep Ã§ok Ä±srarcÄ± biri oldum. Hep zorladÄ±m. Ama zamanla Ã¶ÄŸrendim ki zorlamak her zaman iyi bir seÃ§enek deÄŸil. O yÃ¼zden Ä±srarcÄ± olacaÄŸÄ±m veya olmayacaÄŸÄ±m durumlarÄ± ayÄ±rt ediyorum artÄ±k. ZorlamamayÄ± da Ã¶ÄŸrendim.

â—Š Ä°Ã§imizdeki bir duygudan nasÄ±l vazgeÃ§eriz?

- Ben duygularÄ± yaÅŸayarak hafifletebiliyorum sadece. Duygulardan vazgeÃ§mek pek yapabildiÄŸim bir ÅŸey deÄŸil.

â—Š DÃ¶nÃ¼p dolaÅŸÄ±p kendinizde bulduÄŸunuz en sabit Ã¶zelliÄŸiniz nedir?

- Ä°natÃ§Ä±lÄ±k ne yazÄ±k ki.

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