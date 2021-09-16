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 Büşra Develi, Cem Aktay ile ayrılığını anlattı: Başka türlü bir ilişki

#Büşra Develi#Cem Aktay#Birkan Sokullu
Büşra Develi, Cem Aktay ile ayrılığını anlattı: Başka türlü bir ilişki

Büşra Develi ve Birkan Sokullu, Beymen Club’ın 2021 sonbahar-kış kampanyasını tanıtmak için birlikte objektif karşısına geçti.

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 Büşra Develi, sorular üzerine “Hiç marka takıntım yok, kendimle özdeşleşen markalardan alışveriş yapıyorum” dedi.

'Mütevazı takılıyorum'

“Büşra ile ilk kez birlikte çalıştık, içimize sinen bir iş oldu” diyen Birkan Sokullu da tüketim alışkanlıkları hakkında konuştu:

“Yeteri kadar kıyafetim var. Bu konuda mütevazı takılıyorum. Öyle bir zamandan geçiyoruz ki, herkesin ihtiyacı kadar alması, ayrıca doğaya saygılı tasarımları tercih etmesi gerek. Ben de ihtiyaçlarım dahilinde alışveriş yapıyorum.”

Büşra Develi, Cem Aktay ile ayrılığını anlattı: Başka türlü bir ilişki

Başka türlü bir ilişki

Büşra Develi, sevgilisi Cem Aktay’la ilişkisinin kıskançlıkları nedeniyle bittiği iddiasına yanıt verdi: “Bir ilişkinin bitmesi için illa kıskançlığa gerek yok. Biz hâlâ görüşüyoruz ve iyi arkadaşız. İlişkiyi bitirdik, başka türlü bir ilişki yürütüyoruz.”

Büşra Develi, Cem Aktay ile ayrılığını anlattı: Başka türlü bir ilişki

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#Büşra Develi#Cem Aktay#Birkan Sokullu