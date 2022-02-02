Burcu Esmersoy'un kolyesindeki şifre... Sevgilisinin baş harfini boynunda taşıyor!

Attığı story’de döndüğünü söyleyen güzel model, “kaçtınız mı sığınaklara, aferin” notunu paylaştı. Ardından attığı post’ta da sıra dışı göz makyajıyla poz veren Esmersoy’un boynundaki “N” ve “B” harfli kolyeler dikkatlerden kaçmadı.
Küllerinden doğdu
Kira anlaşmazlığı yüzünden kapanan Kanyon AVM’deki Gina, yenilenerek yeniden açıldı. Üstelik ikonik restoranın ikinci şubesi de yolda.
Geçen şubat ayında yazmıştım, hatırlarsanız… Ferit Şahenk’e ait olan yeme-içme devi D.ream çatısı altında Kanyon’da hizmet veren Gina, ev sahibi Harvey Nichols’ın kirayı düşürmemesi nedeniyle kapanmıştı.
Sömestr tatilinin ikinci haftasında da Uludağ yine yoğundu… Grand Yazıcı otellerinin sahibi Bahar Şer, yakın arkadaşları Beyza Uyanoğlu ve Tuba Gültekin’i ağırladı. Yarı yıl tatili için çocuklarını Uludağ’a götüren arkadaşlar, bol bol kayak yaparak karın ve güneşli havanın tadını çıkardı.
14 Şubat’ta Ali Sayar sürprizi
Baştan aşağı yenilenen yüzüyle Barbaros Bulvarı’nda hizmet veren Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, 14 Şubat Sevgililer Günü için sürpriz bir program hazırladı. Kısa sürede kendi müdavimlerini yaratan otelin Boğaz manzaralı İtalyan restoranı Da Vittorio Ristorante’de, şef Vittorio Sindoni’nin hazırlayacağı romantik akşam yemeğine eşlik edecek müzikler Ali Sayar’dan gelecek!
Özel hissettiren tasarımlar
İzmirli tasarımcı Kerry Borg, “You Are Special” mottosuyla sadece birer adet ürettiği tasarımlarını moda tutkunlarıyla buluşturmaya başladı.
Modanın, kendisi için çocukluğundan beri bir tutku olduğunu söyleyen Borg, “Sabahın ilk ışıklarında büyüdüğüm Alsancak’ın sokaklarında saatlerce vitrinleri gezip kıyafetleri inceleyip, kendimi içlerinde hayal ederdim. Doğduğum ev, büyüdüğüm topraklar, coğrafya her zaman bana ilham verdi” diyor. Yıllarca ertelediği bir hayali şimdi gerçeğe dönüşmenin keyfini yaşayan Kerry Borg’a ben de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum…