Burcu Esmersoy'un kolyesindeki şifre... Sevgilisinin baş harfini boynunda taşıyor!

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Attığı story’de döndüğünü söyleyen güzel model, “kaçtınız mı sığınaklara, aferin” notunu paylaştı. Ardından attığı post’ta da sıra dışı göz makyajıyla poz veren Esmersoy’un boynundaki “N” ve “B” harfli kolyeler dikkatlerden kaçmadı.

Küllerinden doğdu

Kira anlaşmazlığı yüzünden kapanan Kanyon AVM’deki Gina, yenilenerek yeniden açıldı. Üstelik ikonik restoranın ikinci şubesi de yolda.

Geçen şubat ayında yazmıştım, hatırlarsanız… Ferit Şahenk’e ait olan yeme-içme devi D.ream çatısı altında Kanyon’da hizmet veren Gina, ev sahibi Harvey Nichols’ın kirayı düşürmemesi nedeniyle kapanmıştı.

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Kanyon’un patronu Bülent Eczacıbaşı’nın araya girmesiyle de sorun çözülmüştü.Yaklaşık bir yıldır yenilenme sürecinde olan Gina, yeniden Kanyon’da misafirlerini ağırlamaya başladı. Kanyon’un en sevilen restoranlarından biri olan mekan, mönüsünü revize etti ve yepyeni bir iç mekan tasarımıyla açıldı.Bülent EczacıbaşıBu kapanma süreci belli ki Gina’ya yaradı. Hem ikonik restoranını yeniledi hem de Galataport İstanbul’a ikinci bir şube açmak için kolları sıvadı.Galataport’taki restoran da yakında misafirlerini ağırlamaya başlayacak.Ferit Şahenk

Sömestr tatilinin ikinci haftasında da Uludağ yine yoğundu… Grand Yazıcı otellerinin sahibi Bahar Şer, yakın arkadaşları Beyza Uyanoğlu ve Tuba Gültekin’i ağırladı. Yarı yıl tatili için çocuklarını Uludağ’a götüren arkadaşlar, bol bol kayak yaparak karın ve güneşli havanın tadını çıkardı.

14 Şubat’ta Ali Sayar sürprizi

Baştan aşağı yenilenen yüzüyle Barbaros Bulvarı’nda hizmet veren Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, 14 Şubat Sevgililer Günü için sürpriz bir program hazırladı. Kısa sürede kendi müdavimlerini yaratan otelin Boğaz manzaralı İtalyan restoranı Da Vittorio Ristorante’de, şef Vittorio Sindoni’nin hazırlayacağı romantik akşam yemeğine eşlik edecek müzikler Ali Sayar’dan gelecek!

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Ünlü DJ, bu romantik geceye, 80’ler ve 90’lardan günümüze kadar uzanan aşk şarkılarıyla eşlik edecek. Cemiyetin uğrak noktalarından olan otel, Sevgililer Günü için özel bir konaklama paketi de hazırladı. 11-15 Şubat tarihleri arasında konaklayan çiftler kendilerini, önce muhteşem manzara eşliğinde kahvaltıyla, ardından da SPA’da şımartma imkanı bulacak.

Özel hissettiren tasarımlar

İzmirli tasarımcı Kerry Borg, “You Are Special” mottosuyla sadece birer adet ürettiği tasarımlarını moda tutkunlarıyla buluşturmaya başladı.

Modanın, kendisi için çocukluğundan beri bir tutku olduğunu söyleyen Borg, “Sabahın ilk ışıklarında büyüdüğüm Alsancak’ın sokaklarında saatlerce vitrinleri gezip kıyafetleri inceleyip, kendimi içlerinde hayal ederdim. Doğduğum ev, büyüdüğüm topraklar, coğrafya her zaman bana ilham verdi” diyor. Yıllarca ertelediği bir hayali şimdi gerçeğe dönüşmenin keyfini yaşayan Kerry Borg’a ben de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum…

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