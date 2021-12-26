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Burcu Esmersoy ve sevgilisi Nazım Akmandil el ele

#Burcu Esmersoy#Nazım Akmandil#Etiler
Burcu Esmersoy ve sevgilisi Nazım Akmandil el ele
Sayit DURMAZ

Sunucu Burcu Esmersoy ve yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil, önceki akşam Etiler’deki Elbet restorandan çıkarken görüntülendi.

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Baş başa akşam yemeği yiyen ikili, ilk kez el ele görüldü. Oldukça mutlu görünen Esmersoy, muhabirlerin soruları karşısında utancını gizleyemedi.

Gazetecilerin “İlişkiniz nasıl başladı, ne kadar zamandır birliktesiniz?” sorusuna, “Bilmem, bana bir ömür gibi geldi ama çok iyi geldi” dedi. “Bu mutlulukla tekrar evlenirsiniz gibi” diyen muhabiri ise “O konuları açmayalım arkadaşlar, lütfen” diyerek geçiştirdi.

Burcu Esmersoy ve sevgilisi Nazım Akmandil el ele

Yılbaşı tatil planları olduğunu da söyleyen Esmersoy “Ben bilmiyorum ama ben ona teslimim, o nereye götürmek isterse, oraya giderim” diyerek sevgilisiyle mekândan ayrıldı.

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