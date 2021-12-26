Burcu Esmersoy ve sevgilisi Nazım Akmandil el ele

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Baş başa akşam yemeği yiyen ikili, ilk kez el ele görüldü. Oldukça mutlu görünen Esmersoy, muhabirlerin soruları karşısında utancını gizleyemedi.

Gazetecilerin “İlişkiniz nasıl başladı, ne kadar zamandır birliktesiniz?” sorusuna, “Bilmem, bana bir ömür gibi geldi ama çok iyi geldi” dedi. “Bu mutlulukla tekrar evlenirsiniz gibi” diyen muhabiri ise “O konuları açmayalım arkadaşlar, lütfen” diyerek geçiştirdi.

Yılbaşı tatil planları olduğunu da söyleyen Esmersoy “Ben bilmiyorum ama ben ona teslimim, o nereye götürmek isterse, oraya giderim” diyerek sevgilisiyle mekândan ayrıldı.