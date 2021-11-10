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Haber Giriş: 10 Kasım 2021 - 11:44 | 

Burcu Esmersoy'dan estetik itirafı! İşte Burcu Esmersoy'un son hali

Güzelliğiyle tüm zamanların dikkat çeken ismi Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından estetik sorularına yanıt verdi. Açık sözlülüğü ve başarılı sunuculuğuyla çok konuşulan ekranların sevilen yüzü Burcu Esmersoy'un işte samimi itirafları...

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Model, oyuncu ve sunucu Burcu Esmersoy doğal güzelliğiyle herkes tarafından beğeniliyor. Son günlerde estetik konularıyla gündeme gelen Burcu Esmersoy'dan samimi estetik itirafları geldi. Peki, Burcu Esmersoy hangi estetik yaptırdı. İşte Burcu Esmersoy'un son hali...

2BOTOKS VE DOLGUYA KARŞIYIM

"BOTOKS VE DOLGUYA KARŞIYIM"

Sosyal medyasından estetik sorularını yanıtlayan Burcu Esmersoy, göz kapağına yakın zamanda estetik yaptırdığını açıkladı. Makyaj yaparken göz kapaklarının hoş durmadığını söyleyen Burcu Esmersoy, göz makyajının daha estetik durması için göz kapağı ameliyatına başvurduğunu itiraf etti.

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Botoks ve dolguya karşı olduğunu da ifade eden Burcu Esmersoy, bu tür kimyasal yöntemleri sevmediğini söyledi ve koca karı yöntemleri diye tabir edilen güzellik sırlarını uyguladığını belirtti.

4BURCU ESMERSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA

BURCU ESMERSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Kamile Burcu Esmersoy olan Burcu Esmersoy, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Çerkes kökenli olan Esmersoy'un ailesi boşandığı için ablası ile birlikte babaannesi tarafından büyütülmüştür. Beşiktaş Lisesi‘ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi‘ne giren Esmersoy, bu okulda Turizm İşletmeciliği okudu ve bu bölümden mezun olmasının ardından New York Üniversitesi‘nden Hospitality, Tourism and Sports Management eğitimi aldı.

1997’de katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında 4. oldu. Ardından 1997 yılında, Miss İnternational yarışmasına katılan Esmersoy, ülkemizi bu yarışmada Japonya‘da temsil etmiş ve de Dostluk Güzeli ünvanını kazanmıştı. Medya dünyasına Hıncal Uluç’un sekreteri olarak girdi. Birkaç klip oyunculuğu yaptı. Daha sonra; Bir süre Kanal D’de çocuk programları sunan ve de Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu’ndan dereceyle mezun olan Esmersoy, 2000 yılında CNN Türk’ün spor departmanına girdi ve de 2005 yılına kadar burada dış Haber editörü, spor spikeri ve muhabir olarak görev yaptı.

2006 yılında ise NTV’nin başarılı spor programı Spor Servisi‘nin sunuculuğunu yapmaya başlayan Esmersoy, Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. İngilizce ve İtalyanca dillerini bilen Burcu Esmersoy, Ferrari’nin Reklam Pazarlama ve Sponsorluk Müdürü Massimo Cusimano ile 2005’te Paris‘teki Türk Konsolosluğu’nda evlendi. 28 Şubat 2006 tarihinde de İtalya’da bir kilise nikahı yaptı. 2008 yılında boşandı.

2010 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün yapımcısı olduğu “Romantik Komedi” filminde Konuk oyuncu olarak yer aldı. 30 Ekim 2010 tarihinde yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı‘nın yapımcılığını üstlendiği “Yok Böyle Dans” yarışmasında yarışmacı olarak bulundu. Azra Akın‘ın İlk sezonun kazananı olduğu yarışmada; Azra Akın, Bedük, Bora Kozanoğlu, Burcu Esmersoy, Burcu Güneş, Defne Joy Foster, Derya Büyükuncu, Eda Taşpınar, Güneri Civaoğlu, Metin Arolat, Nilgün Belgün, Pascal Nouma, Ragga Oktay, Sibel Arna gibi ünlüler yarıştı, jüri koltuğunda ise Lilia Bennett, Saba Tümer, Sait Sökmen ve Tan Sağtürk bulunmuştur.

2011 yılında yapılan “Yok Böyle Dans” yarışmasında ise Burcu Esmersoy sunucu olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yaptı. Popstar 2013 programında sunuculuk yaptı.

Evo Otomobil dergisinde ve NYC dergisinde yazıları yayınlanmakta olan Burcu Esmersoy çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor. Son olarak Star Tv ekranlarında Burcu ile Hafta Sonu programının sunuculuğunu yapmıştır.

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