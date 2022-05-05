Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in bayram kaçamağı

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BAŞ BAŞA TATİL

45 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük yeni sevgilisi Nazım Akmandil, bayram tatillerini Muğla’da geçirdi. Çift tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. İçeriden maskesiz çıkan Esmersoy, objektifleri fark edince apar topar maskesini taktı.

6 AYDIR BERABERİZ

Dalaman’dan geldiklerini, kısa ama keyifli bir tatil yaptıklarını dile getiren Burcu Esmersoy, ilişkisiyle ilgili sorular üzerine 6 aydır beraber olduklarını açıkladı.

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Nazım Akmandil’in valizinin üzerindeki Burcu Esmersoy fotoğrafı dikkatli gözlerden kaçmadı.

Ünlü sunucu, evlilik soruları karşısında ise gülümsemekle yetindi. Çift, havalimanından Esmersoy’un aracıyla ayrıldı.