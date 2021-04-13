Burak Sergen kimdir, hastalığı ne? Burak Sergen’in son durumu için açıklama

Rahatsızlığının sebebi henüz net olmayan Burak Sergen’e koronavirüse yakalanma ihtimali ile COVID-19 testi yapıldı ancak her iki testin de negatif olduğu öğrenildi.

Burak Sergen'in koronavirüs testlerinin sonucu dün gece açıklandı. Ünlü oyuncunun iki Covid testi de negatif çıktı. Yapılan açıklamada; Burak Bey'in iki Covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. ' ifadelerine yer verildi.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

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