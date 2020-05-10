MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBurak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan sosyal medyayı salladı
GeriMagazin Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan sosyal medyayı salladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 10.05.2020 - 20:00,Son Güncelleme:

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan sosyal medyayı salladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan sosyal medyayı salladı
Abone Olgoogle-news

Fahriye Evcen Anneler Günü'nü oğlu Karan ile fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Ünlü oyuncunun üstündeki tulumun oğlunun tulumuyla uyumu da dikkatlerden kaçmadı. Fahriye Evcen'in oğluyla olan pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ekranlara dönüyor
Fahriye Evcen geçen günlerde bir kozmetik markası ile yeni iş birliğini Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu.

Öte yandan Fahriye Evcen görümcesi ile arasının bozuk olduğu iddialarına da şöyle cevap vermişti:

O hesap, aktif kullanılmayan bir hesap. Yazıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda yansıtıldığı gibi bir sorun kesinlikle yok.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcenin oğlu Karan sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcenin oğlu Karan sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcenin oğlu Karan sosyal medyayı salladı


 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle