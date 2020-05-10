Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncunun üstündeki tulumun oğlunun tulumuyla uyumu da dikkatlerden kaçmadı. Fahriye Evcen'in oğluyla olan pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ekranlara dönüyor

Fahriye Evcen geçen günlerde bir kozmetik markası ile yeni iş birliğini Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu.

Öte yandan Fahriye Evcen görümcesi ile arasının bozuk olduğu iddialarına da şöyle cevap vermişti:

O hesap, aktif kullanılmayan bir hesap. Yazıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda yansıtıldığı gibi bir sorun kesinlikle yok.









