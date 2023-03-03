Burak Deniz, Valentino’dan özel davet aldı

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Burak Deniz, Valentino’nun davetlisi olarak bugün Paris’e gidiyor. Paris Moda Haftası’nda Valentino’nun defilesini izleyecek olan yakışıklı oyuncu, Ferzan Özpetek’in dizisi “Cahil Periler” ile İtalya’da büyük sükse yapmıştı. İtalyan moda dergisi Les Hommes Publics’e kapak olan Deniz, çekimlerde giydiği Valentino tasarımlarıyla markanın dikkatini çekmeyi başarmış.





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Les Hommes Publics dergisine kapak olan Burak Deniz, Valentino kıyafetleriyle markanın dikkatini çekmiş.Ünlü İtalyan markası, yakışıklı oyuncuyu 5 Mart’taki defilesini izlemek için özel olarak davet etti. Valentino defilesi, 1 Mart’ta start alan Paris Moda Haftası’nın en dikkat çeken moda olaylarından olacak. Bütün dünya basınının akın edeceği defilede Burak Deniz’in de büyük ilgi çekeceğinden hiç şüphem yok!

Silk and Cashmere, “Sürdürülebilir Destek” projesiyle depremden etkilenenlere destek vermeye devam ediyor.

Marka, yaşam alanı projeleri kapsamında deprem bölgesine konteyner ve çadır göndermişti. Ayrıca markanın kurucu üyelerinden olduğu ücretsiz restoran projesi yakında hizmete girecek. “Eğitim Yarıda Kalmasın” ve “Askıda Burs” gibi projeler depremden etkilenen gençlerin eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Kreatif Direktör Yasemin Zamanpur, “Sürdürülebilir Destek” projesinin henüz başındayken yaptıkları çalışmaların büyüyerek hassasiyetle çoğalacağı ve uzun soluklu desteklerini sürdürmek için kararlı olduklarını söyledi.

Desteklerinizi esirgemeyin

Deprem bölgesindeki yerel üreticilerin ve küçük işletmelerin ekonomik olarak hayatlarına devam edebilmesi için alışverişlerinizi yaparken onların arasından seçim yaparak destek olabilirsiniz.

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Cemiyetin ünlü ismi Özlem Güsar’ın kurucusu olduğu Oggusto, sosyal medyada adı geçen tüm bölge üreticilerini aradı, halen üretime ve gönderime devam edenleri listeledi. Siz de oggusto.com’a girerek bu listeye ulaşabilir, yerel üreticileri destekleyebilirsiniz.

Köy köy yardım dağıttılar

Deprem felaketinin gizli kahramanlarını alkışlamaya devam ediyoruz... By Ulus Steakhouse’un sahibi Adnan Sert ve Komşu Burger’in sahibi Ekrem Demir de depremin ilk gününden beri bölgede olan isimlerden.

İki arkadaş, Hatay-Reyhanlı’da anlaştıkları toptancılardan aldıkları malzemeleri depremin en yoğun yaşandığı illere götürerek köy köy dolaşıp kendi elleriyle dağıttı. Gece de Antakya’da enkaz kaldırma çalışmalarına yardım eden arkadaşlar, 15 gün boyunca Hatay’da kalarak depremde varlarını yoklarını kaybedenlerin yaralarını sarmak için seferber oldu.

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