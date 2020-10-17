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Haber Giriş: 17.10.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Burak Deniz: Paris Hilton benimle yemeğe çıkmak isterdi

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Burak Deniz: Paris Hilton benimle yemeğe çıkmak isterdi
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Yeşilçam sinemasının usta ismi Kadir İnanır’a benzetilmesiyle ilgili Burak Deniz, “Kara Gözlüm filmindeki haline benzediğimi düşünüyorum” dedi.

Burak Deniz, “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. Soruları yanıtlayan oyuncu, Selim ile “O mu? Bu mu?” adlı soru cevap oyununu oynadı. “Bu isimlerden hangisi ile yemeğe çıkmak isterdin?” sorusunda şıklarda Jessica Biel ve Paris Hilton’u gören Burak Deniz, esprili bir dille “Bildiğim kadarıyla Paris Hilton benimle yemek yemek istiyor. Instagram’da görmüş, Türkiye’den bir arkadaşına ünlü mü diye sormuş! Ama Jessica Biel diyorum” dedi.

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