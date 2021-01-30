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Haber Giriş: 30.01.2021 - 08:40 | Son Güncelleme:

Burak Deniz: Didem’le gizlimiz saklımız yok

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Burak Deniz: Didem’le gizlimiz saklımız yok
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Ünlü oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan ile gizlenmediklerini söyledi: “Pandemi yüzünden dışarı çıkmıyoruz. Yoksa gizlimiz saklımız yok.”

Burak Deniz önceki gün Kuruçeşme’deki bir büfeden sandviç alırken görüntülendi. “Maraşlı” dizisindeki rol arkadaşı Alina Boz’la uyumunun iyi olduğunu dile getiren Deniz, “Diziyi izleyenler sevdi. Çok iyi geri dönüşler aldık. İyi bir ekibimiz var. Yorumlarda güzel olunca, her şey güzel oluyor” dedi.

Burak Deniz: Didem’le gizlimiz saklımız yok


Oyuncu, sevgilisi Didem Soydan’ın “Beni, Burak ile hiç göremediniz ki” sözleri hakkında da açıklama yaptı: “Yani çekemediniz gibi demek istemiş. Yoksa bizim gizlimiz saklımız yok. Görüyorsunuz sandviç aldım, sete gidiyorum. Pandemi var, dışarı çıkamıyoruz, yapacaklarımız kısıtlı. Yoksa gizleyecek, saklayacak bir durumumuz yok.”

 

 

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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