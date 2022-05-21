Bunları biliyor muydunuz? Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'da figüranmış!

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ARAS BULUT İYNEMLİ

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

· Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin doğduğu evin tam bir sanat okulu olduğunu biliyor muydunuz? Öyle ki İynemli’nin ablası Yeşim İynemli ses sanatçısı ve sunucu, ağabeyi Orçun İynemli de kendisi gibi oyuncuymuş. Ayrıca Aras Bulut İynemli ile Miray Daner’in dayı-hala çocukları oldukları bilinmektedir.

· Başarılı oyuncunun dayısı ve annesinin amcası da oyuncuymuş.





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· Yıldız Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümü öğrencisi olan İynemli, oyunculuk sonrası okulunu dondurma kararı almış.· Rol aldığı telekomünikasyon reklamında yönetmen Zeynep Günay Tan tarafından keşfedilmiş.· Ekranlarla ilk kez konuk oyuncu olarak yer aldığı “Arka Sokaklar” dizisiyle tanışmış.· Çocukluğu Beşiktaş Çarşı’da geçen İynemli’nin BJK’ye olan tutkusu buradan geliyormuş.· Topladığı tekila bardaklarını koleksiyon yaparmış.

· Hiç hoşlanmadığı şey kafasına vurulmasıymış.· Lise döneminde arkadaşları ‘Dar omuzlu’ diye kendisiyle dalga geçermiş.

· Moralı bozulunca odasına kapanıp kendini teselli eden yazılar yazarmış.· Hayatında önemli bir yer tutan nesneleri odasında bulunan kutuda saklarmış.

GÜLŞEN

SİYAH KUŞAK GÜLŞEN

· Gülşen’in ilk evliliğini 20 yaşındayken 1997-2000 yılları arasında işletmeci Murat Varol ile yaptığın biliyor muydunuz? Büyük bir aşkla evlenen Gülşen’in bu evliliği, Varol’un ihaneti yüzünden son bulmuş.

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· Sahnelerin cesur ismi Gülşen’in sanat hayatı gibi aşklarını da hep zirvede olmuş. Prodüktör Erol Köse, TV programcısı Reha Muhtar ve mimar Fahrettin Aykut ile yaşadığı aşklar o dönem çok konuşulmuş.· İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Nazariyatı bölümünü barlarda sahneye çıktığı dönem yarıda bırakmak zorunda kalmış. Yine sahne aldığı bir gün keşfedilerek ilk albümünü çıkarmış.

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· Dövüş sporlarına olan tutkusu küçük yaşlarda başlayan Gülşen, lisede karate eğitimi alarak siyah kuşağa kadar yükselmiş.· Ailenin üçüncü çocuğu olan Gülşen’i babası istememiş. Annesi kürtaj olmaya giderken babası son anda vazgeçerek aldırmasını engellemiş.· 6 yaşında içtiği çamaşır suyu ve 8 yaşında kamyon çarpması nedeniyle iki kere ölümden dönmüş.

· Küçükken sürekli evden kaçıp lunaparka giden şarkıcı, bindiği gondolda baygınlık geçirmiş.· Kafasında kurduğu kötü düşünceler nedeniyle karanlıkta kalmaktan korkarmış.· Bulunduğu mekânda kendi şarkısı çalındığında mahcubiyet duyup başka şarkının çalınmasını rica ediyormuş.· Hayatına dokunan en önemli anlar 13 rakamına denk geldiği için 13 rakamının uğuruna inanırmış. Hatta gittiği otellerde 13. katta kalırmış.

NOVA NORDA (ECEM BÖKE)

SAHNE ADI ‘KUZEY YILDIZI’ DEMEK

· Sahne adıyla ‘Nova Norda’ olarak bilinen Ecem Böke, bu ismi kendisi bulmuş. Nova Norda, ‘Kuzey Yıldızı’ anlamına geliyormuş.

· Çocukluk hayalleri arasında ressamlık ve öğretmenlik varmış.

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· Çok küçük yaşlarda piyano çalmaya başlamış.· Annesi öğretmen olan Nova Norda, yaz tatillerini genellikle okulda geçirmiş. “İnek bir öğrenciydim” diyen şarkıcı, sosyalleşme ortamı olduğu için okulu çok seviyormuş.

· En sevdiği yemek mercimek köftesiymiş. Sakatat olarak tabir edilen kokoreç, işkembe çorbası gibi yemekleri asla yemezmiş.· Yanında her zaman bir defter ve kalem bulundururmuş.· Kız kardeşi Melis Böke, aynı zamanda asistanıymış. Reklamcılık okuyan kardeşi, konser kıyafetlerini dahil kendisi çizip diktiriyormuş.

YUNUS NARİN

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EN BÜYÜK İSTEĞİ ÖZGÜRCE GÜNEŞE ÇIKMAK

· Oyuncu Yunus Narin’in çocukluk hayali astronot olmakmış.

· İzmir doğumlu olan oyuncunun çocukluğu doğa ile iç içe geçmiş. 7 yaşlarında çocukluğunun büyük bir dönemini kurt kırması köpeğiyle birlikte geçirmiş.· Lise döneminde rock müzik grubu varmış. Alsancak ve Bornova’da 100’den fazla konsere çıkmış.

· Şimdilerde yeniden müziğe niyetlenmiş ve stüdyoda kayıtlara başlamış.· Oyunculuk öncesi fotoğrafçılığa merak sarmış. Setlerde çalışmış ve bir filmde boom (mikrofon) tutmuş.

Üniversite döneminde ciddi bir trafik kazası geçirmiş ve ölümden dönmüş.· Hamam böceği ve fare en büyük korkusuymuş.

· Elektro gitar, bass gitar ve bateri çalıyormuş.· Beyaz tenli olduğu için güneşe çıkamıyormuş. Vitiligo hastası olan oyuncunun en büyük isteği rahat rahat güneşli havada gezebilmekmiş.