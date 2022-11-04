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Bülent Serttaş, Nusret’e şarkı yazıyor

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#Nusret Gökçe#Bülent Serttaş#Burhan Çağdaş
Bülent Serttaş, Nusret’e şarkı yazıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 07:20

“Bodrum Akşamları” ve “Çeşme” şarkılarıyla milyonlarca dinlenme rakamlarına ulaşan usta sanatçı Bülent Serttaş, Nusret Gökçe için şarkı yazmaya başladı.

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Geçen günlerde yakın dostu, İmam Çağdaş restoranlarının sahibi Burhan Çağdaş ile birlikte Nusret Gökçe’nin Türkiye’ye getirdiği Cipriani’ye giden Serttaş, burada Gökçe ile bir araya geldi. Bülent Serttaş’ın hayranı olduğunu söyleyen Nusret Gökçe, 3 yıl önce ünlü türkücüden şarkı için söz almış. “Bodrum Akşamları” şarkısını çok sevdiğini söyleyen Gökçe, ünlü türkücüden kendi hayatını anlatan bir şarkı istemiş.

Bülent Serttaş, Nusret’e şarkı yazıyor


Spor, yemek ve seyahat tutkunu olan Nusret’in sıra dışı hayatından ilham alan Bülent Serttaş, şarkının sözlerini yazmaya başlamış. Her ikisi de renkli kişiliklere sahip; ortaya çıkacak şarkının da klibinin de piyasayı altüst edeceğine eminim! Ben de büyük merakla bekliyorum...

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Önce Miami, sonra New York

Tanınmış moda tasarımcısı Hakan Akkaya, yakın arkadaşı Eftelya Taşdemir ile birlikte Miami’de bir ‘concept store’ açmak için kolları sıvadı.

Bülent Serttaş, Nusret’e şarkı yazıyor

Eftelya Taşdemir ile geçen hafta Amerika’ya giden Akkaya, Miami’nin en ünlü markalar sokağındaki boş mağazaları gezerek emlakçılardan bilgi aldı. İş insanı Ferruh Taşdemir’in gezdirdiği ünlü modacı beğendiği yerler olduğunu söyledi. Taşdemir’in eşiyle birlikte ortak mağaza açacak olan Akkaya, Miami’nin ardından markasını New York’a da taşıyacak.

Bu kez dans edecek

Ünlü oyuncu Berna Keskin, dans derslerine başladı. Dans eğitmeni Çağla Özcan’dan ders almaya başlayan Keskin, haftanın üç günü Özcan’ın himayesinde dans ediyor.

Bülent Serttaş, Nusret’e şarkı yazıyor

Aynı zamanda oyuncu Pelin Karahan ve Damla Sönmez’e de ders veren Çağla Özcan, Berna Keskin’in de dans konusunda çok yetenekli olduğunu söyledi. “Leylifer” dizisinin genç oyuncusu Keskin, dizi çekimleri devam ederken bir yandan dans dersleri alarak yeni projelere açık olduğunun müjdesini verdi.

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16. yaşa renkli parti

Prestij Medya’nın sahibi Ergün Topaloğlu ve eşi Gönül Gündoğdu, önceki gün kızları Sahra için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Bülent Serttaş, Nusret’e şarkı yazıyor

Aile ve dostlarının yanı sıra okul arkadaşlarının da katıldığı partide Sahra Topaloğlu, 16’ncı yaş günü için hazırlanan pastasındaki mumları üflerken en güzel dileklerini ailesi ve dostları için diledi.

İmzalar atıldı

Beykoz Üniversitesi ile gelişen teknolojiler doğrultusunda ürettiği yenilikçi çözümlerle büyümeye devam eden Acarlar Şirketler Topluluğu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bülent Serttaş, Nusret’e şarkı yazıyor

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Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan V. Erdinç Acar ve Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burak Küntay’ın imzaladığı protokol töreni, önceki gün Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi Göksu Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. İmzalanan protokolle; mezunları iş hayatı ve sosyal hayata hazırlanırken, Acarlar Şirketler Topluluğu çalışanları üniversitenin burs haklarından faydalanabilecek.

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#Nusret Gökçe#Bülent Serttaş#Burhan Çağdaş

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