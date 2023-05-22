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Bu yaz Fedon herkesi yakacak

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#Fedon#Eda Taşpınar#Mehmet Üstündağ
Bu yaz Fedon herkesi yakacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 07:29

Yaz gelince yanık teniyle ilk akla gelen isim Fedon, yaz başında kendi güneş yağlarını çıkarıyormuş. Fedon, her yaz bronzlaşma konusunda kıyaslandığı Eda Taşpınar’a rakip oluyor.

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Sahnelerin ünlü ismi Fedon, Eda Taşpınar’a rakip oluyor. Malum, iki ünlü bronzlaşma konusunda her yaz birbirleriyle kıyaslanıyordu. Taşpınar, yıllar önce bu tutkusunu ticarete dönüştürmüş ve kendi güneş kremlerini çıkarmıştı.

Bu yaz Fedon herkesi yakacak

Şimdi Fedon da kendi güneş yağıyla pazarda yerini alacak! “Fedon denize düşmeden yaz gelmez” repliğiyle tanınan ve her baharda Bodrum’da denize çivileme dalarak yaz sezonunun açılışını yapan ünlü sanatçı, güneş koruyucu kremlerin yanı sıra bronzlaştırıcı da üretecek. 
Bu yaz Fedon herkesi yakacak

İlk etapta 3 milyon adet ürün üretmeyi planlayan sanatçı, ilk serisini haziranda piyasaya sürecekmiş. Kendini ‘güneşin ve bronzluğun efendisi’ olarak tanımlayan Greek müziğin ustası, “Bu yaz herkesi ben yakacağım” diyormuş. Yakar mı, yakar!

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‘Mutlak’ beğenildi
Türk sineması, Cannes Film Festivali’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı’nın iş birliğinde organize edilen Türkiye standında tanıtılıyor.

Bu yaz Fedon herkesi yakacak

Cannes Film Festivali’nin market bölümü olan Marché du Film kapsamında seçilen filmler arasında en dikkat çekeni Volkan Karataş imzalı “Mutlak” oldu. Ödüllü kısa filmleriyle adını uluslararası arenada duyuran genç yönetmen Volkan Karataş’ın çekimlerini bir madende dört mevsimde tamamladığı filmin başrollerinde Halil Ergün ve Boğaç Aksoy var. Film, Cannes’ın ardından uluslararası festivalleri gezmeye devam edecek. 

19 Mayıs’ın en çalışkanı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta ünlü sanatçıların konserleriyle coşkuyla kutlandı. Bayramın en çalışkan ismi ise Simge oldu.
Bu yaz Fedon herkesi yakacak

Güzel şarkıcı, bayram coşkusunu Milas ve Marmaris’te arka arkaya verdiği iki konserle kutladı. İlk Milas’ta Milas Atapark Meydanı’nda, ardından da Marmaris’te Grand Yazıcı Club Turban Termal’de hayranlarıyla buluşan Simge, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz iki konser yaşattı.

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Şifa dolu etkinlik
GreenSpa Art of Living House’un kurucusu Dilek Eren, Maçka Residences’daki yeni adresinde “5 Senses” etkinliklerinden ilkini gerçekleştirdi.

Bu yaz Fedon herkesi yakacak

“Senin Sesin” başlıklı etkinlikte; yoga, ses meditasyonu, ayurvedik terapiler, pilates, özel masaj uygulamaları sunuldu. Cantekin Temizer’in sunumu ve Alegra Benardete’nin nefes pratiğiyle başlayan etkinlik Diğdem Girici’nin ses meditasyonu ve Asena Akan’ın farkındalık egzersiziyle devam etti.

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#Fedon#Eda Taşpınar#Mehmet Üstündağ

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