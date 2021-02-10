Bu kez selam verdi

Ece Sükan’la ilişkisi sona erdikten kısa süre sonra Brezilyalı model Carla Araujo ile aşk yaşamaya başlayan Uğur Güven önceki gün Bebek’te görüntülendi. Yabancı sevgilisiyle sahil boyunca yürüyüş yapan Güven, fotoğraflarını çeken muhabirlere kızmak yerine bu kez selam vermeyi tercih etti.

Araca servis

Ünlü rock’çı Kaan Tangöze, önceki akşam eşi Kıvılcım Ural ve kızlarıyla Emirgan sahilinde görüntülendi. Mekanların kapalı olması sebebiyle aldıkları yiyecekleri araçlarında yiyen ailenin keyfi yerindeydi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kıvılcım Ural, “Sürekli evde olduğumuz için, bir şeyler yemeğe çıktık” dedi.





Eşinin yeni bir albüm hazırlığında olduğunu belirten Ural, “Kaan yeni albüm hazırlığında. Evde müzik projeleri üzerine çalışıyoruz. Ben de yeni çalışmalar içerisindeyim. Pandeminin bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

Soldaki ben

Ünlü oyuncu Büşra Develi, 15 yaşından kalma bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Develi, bir seyahatinde çekilmiş pozuna şu notu yazdı: “15 yaşındayım. Yakut Türkü arkadaşım ve ben. Soldaki ben…”

Afet Mila 2 yaşında

Fatoş Kabasakal ve Erkan Kayhan çiftinin kızları Afet Mila, 2 yaşına bastı. Aile arasında düzenlenen doğum günü kutlamasından fotoğrafları Kabasakal, sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, pozlarına şu notu yazdı: “İyi ki doğdun kalbim. Sen en çok aşksın. İlk göz ağrım, güzel meleğim.”

Dedesinin doğum gününü kutladı

Uzun süredir hastalıklarla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, önceki gün 64 yaşına bastı. Erbil’in kızı Sezin Erbil, kızı ve babasıyla bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve altına şu notu düştü: “Elisa bugün dedesinin doğum gününü kutlarken…”

Sahilde yürüyüş

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aylin Yılmaz, önceki gün kızı Sena Yılmaz ile Bebek’te objektife yansıdı. Güzel havayı fırsat bilerek kendilerini sahile attıklarını belirten Aylin Hanım, “Koronavirüsün bizde bıraktığı tek iyi tarafı bol bol spor yapmamız oldu” dedi. Ardından yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam eden anne-kız güzel havanın tadını çıkardı.