Ona Ã¼Ã§ Ã§ocuk doÄŸurdu, 10 yÄ±lÄ±nÄ± verdi... Hepsi boÅŸa gitti... KÄ±rÄ±lacak kalbim bile kalmadÄ±... Git, yataÄŸÄ±ndan yalnÄ±z uyu ÅŸimdi

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Ama kimi zaman da arada Ã§ocuklar bile olsa o iÅŸ yÃ¼rÃ¼mez.. GÃ¼nÃ¼n birinde evlilik biter, yuva daÄŸÄ±lÄ±r. Bazen insan kÃ¶tÃ¼ bir evlilikten kurtulduÄŸuna sevinip rahatlar ama bazen de harcadÄ±ÄŸÄ± yÄ±llara acÄ±r.

ÅžARKISINDA Ä°Ã‡Ä°NÄ° DÃ–KTÃœ

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Jessica Simpson'a olan tam da bÃ¶yle bir ÅŸey...

Eric Johnson ile yaptÄ±ÄŸÄ± ikinci evliliÄŸi de sona erdi yÄ±ldÄ±zÄ±n. ÃœÃ§ Ã§ocuklu yuvalarÄ± daÄŸÄ±lÄ±p gitti. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Jessica Simpson, eski kocasÄ± Eric Johnson ile geÃ§irdiÄŸi 10 yÄ±l iÃ§in Ã§ok da mutlu deÄŸil.

Onun kendisine boÅŸ vaatler verdiÄŸini, sevdiÄŸini sÃ¶yleyip bunun tam tersi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ima ediyor.

Sipmson bunu da yeni ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±. Herkesin eski kocasÄ± Eric Johnson'a gÃ¶nderme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸarkÄ± sÃ¶zleri de aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa gayet manidar.Â Simpson'Ä±n, sÃ¶z konusu ÅŸarkÄ±nÄ±n sÃ¶zlerini Trent Dabbs ve Teresa LaBarbera ile birlikte yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

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'ARTIK BENÄ° BEKLEME'

Jessica Simpson ÅŸarkÄ±da eski kocasÄ±na "Bana ben zaman beni sevdiÄŸini sÃ¶yleyebilirsin... Ama bu benim sevildiÄŸimi hissettiÄŸim anlamÄ±na gelmiyor..." diye sesleniyor.

YÄ±ldÄ±z, ÅŸarkÄ±sÄ±nda kocasÄ± Eric Johnson'a onun geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ beklememesini de sÃ¶yledi: "Sen beni bekleyebilirsin... Ama ben etrafta olmayacaÄŸÄ±m... Senin kayboluÅŸunu izlemeyeceÄŸim... SÃ¶zlerinin ÅŸimdi hiÃ§bir anlamÄ± yok" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Jessica Simpson, Eric Johnson'a olan Ã¶fkesinin ve kÄ±rgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iyice ifade etmekte kararlÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸarkÄ±nÄ±n geri kalan sÃ¶zlerinin de aslÄ±nda derin anlamÄ± var.

O bÃ¶lÃ¼mde de artÄ±k kÄ±rÄ±lacak bir kalbi bile kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "Kendi yaptÄ±ÄŸÄ±m yatakta tek baÅŸÄ±na uyu" diye seslendi yÄ±ldÄ±z eski kocasÄ±na.



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GÃ–ZÃœNDE YAÅžLARLA STÃœDYOYA GÄ°RDÄ°

Â Her ne kadar ÅŸarkÄ±da kocasÄ±nÄ±n adÄ± hiÃ§ geÃ§mese de Jessica Simpson, "Bu ÅŸarkÄ±nÄ±n sÃ¶zlerinin doÄŸrudan kalbinden geldiÄŸini" sÃ¶yleyerek zaten attÄ±ÄŸÄ± taÅŸlarÄ±n nereye gittiÄŸini de iÅŸaret etmiÅŸ oldu.

Fade adlÄ± bu ÅŸarkÄ±yÄ± yoÄŸun duygular yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir anda ve birden yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Jessica Simpson. 'Ã‡ok aÄŸÄ±r ve duygusal bir anÄ± yeni atlatmÄ±ÅŸtÄ±m ama ÅŸarkÄ± yazma seansÄ±mÄ± iptal etmem mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi,' diye hatÄ±rlÄ±yor. 'YanaklarÄ±mda hÃ¢lÃ¢ yaÅŸlarla stÃ¼dyoya girdim ve ortaya Ã§Ä±kan ÅŸey bir duaydÄ±" diye konuÅŸtu.

Jessica Simpson ile Eric Johnson'Ä±n 10 yÄ±llÄ±k evliliÄŸinin, sporcunun ihaneti yÃ¼zÃ¼nden bittiÄŸi iddialarÄ± da ortaya dolaÅŸÄ±yor. Fakat Simpson bu konuda ÅŸu ana kadar ser verip sÄ±r vermiÅŸ deÄŸil.

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HERKES YENÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ° OLUP OLMADIÄžINI MERAK EDÄ°YOR

Her ne kadar kocasÄ±ndan yeni boÅŸansa da Jessica Simpson, aÅŸk hayatÄ±nda deÄŸiÅŸiklik olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusuyla sÄ±k sÄ±k muhatap oluyor. GeÃ§tiÄŸimiz hafta sonu Los Angeles HavalimanÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± basÄ±n mensuplarÄ±yla da bu konuda bir konuÅŸma geÃ§ti aralarÄ±nda.

O sÄ±rada bir gazeteci yÄ±ldÄ±za "Yeni sevgilisini bu tÃ¼r bir flÃ¶rt uygulamasÄ±ndan mÄ± bulmak isteyeceÄŸini, yoksa arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n tanÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ± birini mi tercih edeceÄŸini" sordu.

Bunun Ã¼zerine Jessica Simpson da "Åžaka mÄ± yapÄ±yorsunuz? Tabii ki bir arkadaÅŸÄ±mÄ±n beni biriyle tanÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± tercih ederim" diye yanÄ±t verdi.

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Jessica Simpson ilk evliliÄŸini 2002 ile 2006 arasÄ±nda Nick Lachey ile yaptÄ±. ArdÄ±ndan 2014'te Amerikan futbolu oyuncusu Eric Johnson ile evlendi. Bu evlilik de geÃ§en yÄ±l bitti.

MUTSUZ OLDUÄžUNU SÃ–YLEMÄ°ÅžTÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Simpson, evliliÄŸinin son zamanlarÄ±nda mutsuz olduÄŸunu da itiraf etmiÅŸti.

Â 45 yaÅŸÄ±ndaki Simpson, geÃ§tiÄŸimiz hafta 10 yÄ±l Ã¶nce evlendiÄŸi spor yÄ±ldÄ±zÄ± kocasÄ± Eric Johnson ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nda hayranlarÄ± epey ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.

DiÄŸer yandan Ã§iftin durumunu bilenler iÃ§in ise Ã§ok da beklenmedik bir durum deÄŸildi bu.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ iddialara gÃ¶re Johnson ile evliliÄŸi, Jessica Simpson'Ä± kelimenin tam anlamÄ±yla fiziksel olarak gÃ¼Ã§ten dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸ ve hasta etmiÅŸti.

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ARALARINDAKÄ° SORUNLAR BUNALTICI HALE GELDÄ°

BoÅŸanma haberinin duyulmasÄ±ndan sonra People dergisine konuÅŸan bir kaynak, aralarÄ±nda giderek artan farklÄ±lÄ±klarÄ±n Jessica Simpson iÃ§in artÄ±k bunaltÄ±cÄ± bir hale geldiÄŸini bu yÃ¼zden de evliliÄŸi bitirmeye karar verdiÄŸini sÃ¶yledi.

Â SÃ¶z konusu kaynak "Evliliklerindeki sorunlar bir sÃ¼redir gerÃ§ekten bunaltÄ±cÄ± bir hale gelmiÅŸti" dedi.

Onun ifadesine gÃ¶re, Eric Johnson ile iliÅŸkisinden 12 yaÅŸÄ±nda Maxi, 11 yaÅŸÄ±nda Ace ve beÅŸ yaÅŸÄ±nda Eric adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu olan Jessica Simpson, evlilikteki sorunlar yÃ¼zÃ¼nden genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozulduÄŸunu fark etti.

Bunun sonucunda da evliliÄŸini bitirmeye ve bir an Ã¶nce bu iliÅŸkinin hayatÄ±ndan tamamen Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in adÄ±m atmaya karar verdi.

Bu kaynak Simpson'Ä±n durumunu "Jessica kendi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geleceÄŸine bakmak zorunda" diye Ã¶zetledi durumu.

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