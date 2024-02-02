Ünlü oyuncunun hayatla tek bağlantısı onlar... Torununu kucağına alınca babamın yüzü aydınlanıyor

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Bir daha milyonlarca kişi onun hareketli tavırlarını ve muzip gülüşünü sadece eski filmlerinde görebilecekti.

Ünlü oyuncu ailesinin sevgi çemberinde hala hayatını sürdürüyor, tıbbın olanaklarıyla da sağlığını en azından belli bir durumda tutulmaya çalışılıyor.

Ama bu yeni hayata alışmak yakınları için çok da kolay olmadı... İşte şimdi bu ünlü yıldızın en büyük çocuğu babasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BU KEZ KIZI ANLATTI

Evet... Sözünü ettiğimiz bu ünlü Bruce Willis... Önce bilişsel sorunlara yol açan afazi ardından da demans hastalığı teşhisi alan Willis, yeni eşi Emma Heming ve eski eşi Demi Moore ile her iki evliliğinden dünyaya gelen kızlarının oluşturduğu sevgi çemberi içinde hayatını sürdürüyor.

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Sık sık da ailesi tarafından sağlık durumu hakkında bilgi veriliyor.

Bruce Willis'in ilk eşi Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Rumer Willis, The Post ile yaptığı röportajda babasıyla ilgili ipuçları verdi.

Kimi zaman hayranlarını umutlandıran kimi zaman da duygulandıran açıklamalar yaptı.

Bu arada Rumer Willis, sevgilisiyle birlikte babasına ve annesine ilk torun sevincini de yaşattı.

'GÖZLERİNDE MUZİP BİR PIRILTI VAR'

35 yaşındaki Rumer Willis röportajda babasını "Çok çekici, çok komik ve çok aptal... Gözlerinde muzip bir pırıltı var. Nazik ve tatlı" diyerek tanımladı.

Rumer Willis, bu kelimelerin 68 yaşındaki babası Bruce Willis'in bir özeti olduğunu sözlerine ekledi.

Babasının inanılmayacak kadar sevgi dolu olduğunu anlatan Rumer Willis, müzik zevkini ve mizahi bakışını da ondan aldığını söyledi.

Bu arada Rumer Willis sevgilisi Derek Richard Thomas ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Louetta Isley Thomas Willis'ten de söz etti.

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TORUNUNU KUCAĞINA ALINCA YÜZÜ AYDINLANIYOR

Geçen yılın nisan ayında dünyaya gelen kızının babası için de bir neşe kaynağı olduğunu anlattı Rumer Willis.

"Louetta'yı gördüğünde babamın yüzü aydınlanıyor" dedi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Bu türden bir haylazlık ve neşe kıvılcımına sahip olduğum ve hala bu yaşımda oyunlar oynayabildiğim için minnettarım."

Rumer Willis, kızı Louetta'nın özellikle de kızgın olup biraz sert bakışlarla baktığında babası Bruce Willis'e benzediğini söyledi.

Ama yine de küçük kızını genel olarak kendisine benzediğini söylemeden geçemedi.

AİLESİ ONU SEVGİ ÇEMBERİNE ALDI

Bundan iki yıl önce Bruce Willis'in yeni ve eski eşleri ve iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızının imzasıyla bir açıklama yayınlanmış ve ünlü yıldızın afazi hastalığına yakalandığı duyurulmuştu. Bu hastalık, konuşma, okuma gibi bilişsel özellikleri etkiliyor.

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Bunun üzerinden bir yıl geçtikten sonra yine ailesi Willis'e demans teşhisi konulduğu duyuruldu. Her ne olursa olsun Willis ailesi tarafından hiç yalnız bırakılmadı.

Hem şu anda evli olduğu Emma Heming hem de eski eşi Demi Moore ve beş kızı özel günlerde bir araya geliyorlar ve ünlü oyuncuyla güzel anılar biriktiriyorlar. Yeni yıl, doğum günleri, her tür bayram Willis'in geniş ailesinin bir araya geldiği etkinlikler.

Bruce Willis, ilk evliliğini 1987 ile 2000 arasında Demi Moore ile yaptı. Bu evlilikten Rumer dışında şu anda 32 yaşında olan Scout ve 29 yaşında Tallulah adında üç kız çocuk babası oldu.

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Bruce Willis, ikinci evliliğini ise 2009 yılında Emma Heming ile yaptı. Bu evlilikten de 11 yaşında Mabel ve 9 yaşında Evelyn adında iki tane kızı bulunuyor.





KIZI DA BİR MAKALE KALEME ALMIŞTI

Bruce Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük kızı Tallulah da geçen yılın son aylarında babası hakkında samimi açıklamalar yapmıştı.

Tallulah, Vogue dergisi için kaleme aldığı makalede uzun zamandır babasının sağlığıyla ilgili ters giden bir şeyler olduğunu fark ettiğini ama bunu yanlış yorumladığını belirtti.

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BİR TÜR HOLLYWOOD KAPRİSİ SANMIŞLAR

Tallulah Willis, makalesinde anlattığına göre babasının sağlığının bozulmaya başladığını uzun süre önce fark etti. Ama bu durumun Bruce Willis'in, kendisine karşı ilgisinin azaldığı şeklinde yorumladı.

Sadece kendisi değil tüm ailesi Willis'in zihinsel gerilemesini anlamış hastalık teşhisi konulmadan uzun zaman önce. Ama bunu bir tür "Hollywood sağırlığı" yani bir tür kapris sanmışlar.

Hatta babasının bu durumu giderek ilerleyince de Tallulah Willis, kaleme aldığı makaleye göre bunu "kişisel" algıladı. Tallulah'nın bu konudaki satırları şöyle: İlerleyen zamanda bu tepkisizlik daha da genişledi. Ben de bunu bana yönelik kişisel bir tavır olarak algıladım. Babam ikinci karısı, benim üvey annem Emma Heming Willis'ten iki tane kız çocuğu sahibi olmuştu. Ben de bu yüzden bana olan ilgisini kaybettiğini düşündüm."

KİŞİSEL SORUNLARINA ODAKLANMIŞTI

Tallulah Willis'in ifade ettiğine göre o dönemde "ergen beyni" ona bazı hatalı matematiksel hesaplarla işkence etti. Annesinin kendisini yeterince güzel bulmadığını, babasına yeterince ilginç görünmediğini kurguladı kafasında.

Zaten anlattığına göre Tallulah'nın o sırada başka bazı kişisel sorunları vardı. Anoreksiya ile mücadele ediyordu. Kendi beden algısıyla ilgili sorunları çözmeye çalışıyordu. Tallulah'nın makalesinde yazdığına göre kendisi bütün bunlarla uğraşırken sonradan fark ettiği gibi babası Bruce Willis de kendi sağlığı için sessizce mücadele ediyordu.

Talluhah, sonunda 2021 yılının yaz aylarında bir düğüne gittiğinde babasıyla ilgili gerçek konusunda çok acılı bir uyanış yaşadı anlattığına göre.

O düğünde, gelinin babası gelenek olduğu üzere bir konuşma yapıyordu. Tallulah da o konuşmayı dinlerken babası Bruce Willis'in kendi düğününde asla böyle bir konuşma yapamayacağı gerçeğini fark etti ve gözyaşlarına boğuldu.

Tallulah Willis makalesinde o anları şöyle anlattı: "Birden, düğünümde babamın benim hakkımda konuştuğu o anı asla yaşayamayacağımı fark ettim. Bu yıkıcıydı. Yemek masasından kalkıp dışarı çıktım ve çalılıkların arasında ağladım."