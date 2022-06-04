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Ünlüler tatil sezonunu açtı: Bodrum romantizmi

#Danla Bilic#Hakan Balta#Şevval Şahin
Ünlüler tatil sezonunu açtı: Bodrum romantizmi

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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AYRILIK KISA SÜRDÜ

Kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen YouTuber Danla Bilic ve iş insanı Yusuf Engin birlikte tatile çıktı.

Ünlüler tatil sezonunu açtı: Bodrum romantizmi

Sevgililer önceki gün Bodrum Demirbükü Koyu’nda görüntülendi. Bir süre yüzen Yusuf Engin, sevgilisine de suya girmesi için uzun süre dil döktü. Sonunda ikna olan Bilic, kendini hem Bodrum’un mavi sularına hem de sevgilisinin kollarına bıraktı.

Ünlüler tatil sezonunu açtı: Bodrum romantizmi

TATİL BAŞLADI

Galatasaray’ın U-19 takımını şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Hakan Balta yaz sezonunu Çeşme-Alaçatı’da açtı.

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Ünlüler tatil sezonunu açtı: Bodrum romantizmi

Hakan Balta önceki gün Aya Yorgi Koyu’ndaki Yuzu Beach’te eşi Derya Balta ile görüntülendi.

Ünlüler tatil sezonunu açtı: Bodrum romantizmi

Mert Hakan Yandaş fazla kilolarıyla dikkat çekti.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’la birlikte denize giren çift, daha sonra yemek için localarına geçti. (Deniz BOY)

KÜSLÜK SONA ERDİ

Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı arasındaki küslük sona erdi. İkili önceki gün Bodrum’da birlikte tatil yaparken görüntülendi.

Ünlüler tatil sezonunu açtı: Bodrum romantizmi

Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı, geçen yıl arkadaşlıklarını bitirmişti. Eski dostlar, birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkarmıştı. Son olarak Şevval Şahin’in Marcus Aral’dan ayrıldıktan sonra Dubai’ye tatile giderek Subaşı’nın ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Ünlüler tatil sezonunu açtı: Bodrum romantizmi


Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin önceki gün Bodrum Demirbükü Koyu’nda birlikte tatil yaparken görüntülendi.
Plaja beraber inen ikiliden Subaşı yüzmeyi tercih ederken Şevval Şahin güneşlenmekle yetindi. Günü birlikte geçiren eski dostlar herkese “Buzlar eridi” mesajı verdi. Ayrıca ikili, birbirlerini yeniden sosyal medyadan takip edip beğeniler gönderdi. (Kamil SÜMER)

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Ünlüler tatil sezonunu açtı: Bodrum romantizmi

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#Danla Bilic#Hakan Balta#Şevval Şahin

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