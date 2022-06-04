Ünlüler tatil sezonunu açtı: Bodrum romantizmi

Haberin Devamı

AYRILIK KISA SÜRDÜ

Kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen YouTuber Danla Bilic ve iş insanı Yusuf Engin birlikte tatile çıktı.

Sevgililer önceki gün Bodrum Demirbükü Koyu’nda görüntülendi. Bir süre yüzen Yusuf Engin, sevgilisine de suya girmesi için uzun süre dil döktü. Sonunda ikna olan Bilic, kendini hem Bodrum’un mavi sularına hem de sevgilisinin kollarına bıraktı.

TATİL BAŞLADI

Galatasaray’ın U-19 takımını şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Hakan Balta yaz sezonunu Çeşme-Alaçatı’da açtı.

Haberin Devamı

Hakan Balta önceki gün Aya Yorgi Koyu’ndaki Yuzu Beach’te eşi Derya Balta ile görüntülendi.

Mert Hakan Yandaş fazla kilolarıyla dikkat çekti.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’la birlikte denize giren çift, daha sonra yemek için localarına geçti. (Deniz BOY)

KÜSLÜK SONA ERDİ

Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı arasındaki küslük sona erdi. İkili önceki gün Bodrum’da birlikte tatil yaparken görüntülendi.

Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı, geçen yıl arkadaşlıklarını bitirmişti. Eski dostlar, birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkarmıştı. Son olarak Şevval Şahin’in Marcus Aral’dan ayrıldıktan sonra Dubai’ye tatile giderek Subaşı’nın ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Haberin Devamı

Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin önceki gün Bodrum Demirbükü Koyu’nda birlikte tatil yaparken görüntülendi.Plaja beraber inen ikiliden Subaşı yüzmeyi tercih ederken Şevval Şahin güneşlenmekle yetindi. Günü birlikte geçiren eski dostlar herkese “Buzlar eridi” mesajı verdi. Ayrıca ikili, birbirlerini yeniden sosyal medyadan takip edip beğeniler gönderdi. (Kamil SÜMER)