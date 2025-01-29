BÄ±yÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼ yeleÄŸiyle Ã¼nlÃ¼ olmuÅŸtu: YÄ±llarÄ±n oyuncusu yeni yaÅŸÄ±na boynu bÃ¼kÃ¼k giriyor... O artÄ±k mecburen emekli

Haberin DevamÄ±

Bu sÃ¶zler, sinemanÄ±n ve ekranÄ±n Ã¼nlÃ¼ yÃ¼zlerinden birine ait.

Ãœstelik onun ÅŸÃ¶hreti Ã¶yle kÄ±sacÄ±k bir zamanda tatlÄ± bir meltem gibi esip geÃ§medi... Tam tersine on yÄ±llardÄ±r sÃ¼rÃ¼yor. Olgunluk dÃ¶neminde bile...

1.94 santimlik boyu, kalÄ±n bÄ±yÄ±klarÄ± ve gÃ¶steriÅŸli fiziÄŸiyle 35 yaÅŸÄ±ndan sonra bulduÄŸu ÅŸÃ¶hretin tadÄ±nÄ± da sonuna kadar Ã§Ä±kardÄ±.

Ona kalsa belki de son nefesine kadar kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye devam edecekti. Ama son rol aldÄ±ÄŸÄ± yapÄ±m ekrana veda edince ona da en azÄ±ndan ÅŸimdilik kendi deyimiyle "erken emeklilik" hayatÄ± yaÅŸamak dÃ¼ÅŸtÃ¼.

80 YAÅžINA BOYNU BÃœKÃœK BÄ°R ÅžEKÄ°LDE GÄ°RÄ°YOR

YÄ±llarÄ±nÄ± kamera karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§iren, saÃ§larÄ±nÄ± - her ne kadar zaman zaman boyatsa da- setlerde aÄŸartan bu Ã¼nlÃ¼ oyuncu bugÃ¼n 80 yaÅŸÄ±na giriyor. HayatÄ±nda yeni bir sÃ¼reÃ§ baÅŸlÄ±yor yani.

Haberin DevamÄ±

Ama ona sorarsanÄ±z bu buruk bir baÅŸlangÄ±Ã§. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ok sevdiÄŸi setlere zorunlu bir ara vermek zorunda kaldÄ±.

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oyuncu Tom Selleck.

Bir dÃ¶nem Ã¼lkemizde de yayÄ±nlanan Magnum adlÄ± diziyle 35 yaÅŸÄ±nda ÅŸÃ¶hreti bulan Selleck, son dÃ¶nemde 14 yÄ±lÄ±nÄ± verdiÄŸi Blue Bloods dizisiyle konuÅŸuluyor.

Daha doÄŸrusu diziye yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± kanal tarafÄ±ndan final yaptÄ±rÄ±lmasÄ±yla.

HayatÄ±nÄ±, geÃ§en yÄ±l piyasaya Ã§Ä±kan You Never Know adlÄ± bir kitapta el yazÄ±sÄ±yla satÄ±rlara dÃ¶ken Selleck, aslÄ±nda baÅŸlangÄ±Ã§ta oyuncu olmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yordu.

Ãœniversitede okurken 1.94 santimlik boyu sayesinde basketbol bursu kazandÄ±.

Â

KARÄ°YERÄ° BÄ°R REKLAM FÄ°LMÄ°YLE BAÅžLADI

Ama onun gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n dikkatini Ã§ekmesi Ã§ok uzun sÃ¼rmedi.

Bir gazlÄ± iÃ§ecek reklamÄ±nda oynadÄ±, hemen ardÄ±ndan da The Dating Game adlÄ± program iÃ§in seÃ§ildi. Kendi deyimiyle "Kazara geliÅŸen" oyunculuk kariyeri de bÃ¶yle baÅŸladÄ±.

HiÃ§ oyunculuk eÄŸitimi almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamayan Selleck, bu konuda bir eÄŸitim gÃ¶rmediÄŸi gibi oyuncu olup Hollywood'da kariyer yapma amacÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kitabÄ±nda satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.

Haberin DevamÄ±

Sonradan tesadÃ¼fen baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyerini Ã¶ylesine sevdi ki ÅŸimdi 14 yÄ±ldÄ±r rol aldÄ±ÄŸÄ± Blue Bloods dizisinin final yapmÄ±ÅŸ olmasÄ± onu tam can evinden vurdu.

O yÃ¼zden de diziye final kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± her etkinlikte, bulduÄŸu her fÄ±rsatta bu konudaki hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmekten hiÃ§ Ã§ekinmiyor.

DÄ°ZÄ° BÄ°TÄ°YOR DÄ°YE NE KADAR ÃœZÃœLDÃœÄžÃœNÃœ DURMADAN ANLATTI

Tom Selleck, Ã¶nceleri dizi bittikten sonra California'da Magnum dizisinden kazandÄ±ÄŸÄ± parayla satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã§iftliÄŸinde avokado yetiÅŸtireceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu.

Ama sonradan eÄŸer Ã§alÄ±ÅŸmazsa ve dÃ¼zenli bir geliri olmazsa bu Ã§iftliÄŸi satmak zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼p hayranlarÄ±nÄ± da Ã¼zdÃ¼.

Haberin DevamÄ±

SonuÃ§ olarak yakÄ±nlarÄ± Tom Selleck'in yeteri kadar serveti olduÄŸunu ve Ã§alÄ±ÅŸmadan da yaÅŸayabileceÄŸini sÃ¶yledi buna karÅŸÄ±lÄ±k.

Zaten bu sÃ¶zlerin ardÄ±ndaki gerÃ§ek de ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Selleck, her ne kadar artÄ±k 80 yaÅŸÄ±na gelse de emekli olmaya hiÃ§ hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendisi ifade etti.

Oyuncunun Ã§alÄ±ÅŸmak istediÄŸi ve hatta bunun iÃ§in Blue Bloods'Ä±n bitiminden sonra dostlarÄ±nÄ± arayÄ±p yeni projeler peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ de konuÅŸulanlar arasÄ±nda.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa haksÄ±z da sayÄ±lmaz Selleck emeklilikten kaÃ§Ä±nma konusunda. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hayatÄ±nÄ±n neredeyse 50 yÄ±lÄ±nÄ± yani yarÄ±m asÄ±rlÄ±k bir sÃ¼reyi kamera karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§irdi.

Haberin DevamÄ±

YARIM ASIRDIR KAMERA KARÅžISINDAÂ

Tam adÄ±yla Thomas William Selleck, 29 Ocak 1945'te dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±.

Magnum P.I ile ÅŸÃ¶hreti bulduktan sonra birÃ§ok baÅŸka sinema filminde ve dizide rol aldÄ±. Three Men and a Baby (Ã¼Ã§ Adam ve Bir Bebek) Three Men and a Little Lady (ÃœÃ§ Adam ve Bir KÃ¼Ã§Ã¼k HanÄ±m) gibi bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran filmlerde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Friends dizisi de onun kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi yapÄ±mlardan biri. The Rockford Files, The Sacketts; Selleck'in oynadÄ±ÄŸÄ± filmlerden bazÄ±larÄ±.

Selleck'in yarÄ±m asÄ±rlÄ±k kariyeriyle ilgili olarak konuÅŸulan baÅŸka bir nokta daha var. O da Indiana Jones rolÃ¼nÃ¼ geri Ã§evirmiÅŸ olmasÄ±.

Haberin DevamÄ±

INDIANA JONES ROLÃœNÃœ MECBUREN GERÄ° Ã‡EVÄ°RDÄ°Â

Bunun nedeni de Indiana Jones : Raiders of the Lost Ark filminin Ã§ekim takviminin Magnum ile Ã§akÄ±ÅŸmasÄ± ve dizinin yayÄ±nlanacaÄŸÄ± kanalÄ±n Selleck'e iki yapÄ±mda da oynamasÄ± iÃ§in izin vermemesi.Â

Bunu da "Indiana Jones rolÃ¼ teklifini aldÄ±m. Ama o sÄ±rada Magnum iÃ§in deneme bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã§ekmiÅŸtik. AslÄ±nda Indiana Jones'u da istiyordum. Hatta Indiana Jones'un yÃ¶netmeni Steven Spielberg bana her ikisini de yapabileceÄŸimi sÃ¶yledi. Ama Magnum'un yayÄ±nlanacaÄŸÄ± CBS kanalÄ± buna izin vermedi" diye anlattÄ±.

BÃ¶ylesine Ã¼nlÃ¼ bir rolÃ¼ kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±na hiÃ§ piÅŸman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi Selleck. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sonuÃ§ olarak rol aldÄ±ÄŸÄ± Magnum sayesinde kariyer basamaklarÄ±nÄ± tÄ±rmandÄ±.

Indiana Jones rolÃ¼ ise Harrison Ford'a kaldÄ± ve oyuncu bu seri sayesinde kariyerinde Ã¶nemli bir yol kat etti.

Tom Selleck her anlamda istikrarlÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. 1983 yÄ±lÄ±nda Londra'da sahnelenen Cats mÃ¼zikalinde rol alan Jillie Mack ile tanÄ±ÅŸtÄ±. 1987 yÄ±lÄ±nda evlendi ve Ã§iftin evliliÄŸi hala sÃ¼rÃ¼yor. Evlenmelerinden bir yÄ±l sonra da kÄ±zlarÄ± Hannah dÃ¼nyaya geldi. Bu arada yeri gelmiÅŸken Selleck'in Jacqueline Ray ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸinden ÅŸu anda 58 yaÅŸÄ±nda olan Kevin adÄ±nda bir oÄŸlu bulunduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Â

Â

Â