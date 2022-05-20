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Biran Damla Yılmaz ve basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu aşk yaşıyor

#Biran Damla Yılmaz#Doğuş Özdemiroğlu#Nurettin Sönmez
Biran Damla Yılmaz ve basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu aşk yaşıyor

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Basketbolcu sevgili

Çağrı Telkıvıran’dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Biran Damla Yılmaz yeni bir aşka yelken açtı.

Darüşşafaka takımında forma giyen basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu’yla ilişki yaşamaya başladığı konuşulan ünlü oyuncu, TV100’e konuştu ve iddiayı doğruladı: “Evet, Doğuş’la beraberim ve çok mutluyum.”

Biran Damla Yılmaz ve basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu aşk yaşıyor

Jason Momoa hayranları tepkili

“Diriliş Ertuğrul” ve “Kuruluş Osman” dizilerinde ‘Bamsı Beyrek’ karakterine hayat veren Nurettin Sönmez önceki gece Asmalımescit’te görüntülendi. Sönmez, kendisi için yapılan “Türkiye’nin Aquaman’i” benzetmesi için şöyle dedi: “Ömür Gedik bununla ilgili bir haber yapmıştı. Ben de benzetiyorum kendimi Jason Momoa’ya ama enerjimiz daha çok benziyor. Aktörün hayranlarından bana tepkiler geliyor, onu taklit etmeye çalıştığımı iddia ediyorlar ama öyle bir derdim yok.” (Sayit DURMAZ)

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Biran Damla Yılmaz ve basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu aşk yaşıyor

Nişanlandı

Oyuncu-sunucu Semra Güzel, bir süredir beraber olduğu avukat Mülhan Tümer’le evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, İzmir Urla’da yapılan merasimle nişan yüzüklerini taktı.

Biran Damla Yılmaz ve basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu aşk yaşıyor

Eski jiletleri biriktiririm

Hamdi Alkan ve Zeynep Özyılmazel, Emir Hepoğlu’nun sunduğu her cumartesi akşamı 20.00’de Dreamtürk TV’de ekrana gelen “Emir Hepoğlu ile Sahil Sohbetleri” programına konuk oldu. Alkan, koleksiyoner olduğunu dile getirdi: “Jilet koleksiyonum var. Eski jiletleri biriktirdim, artık üretilmeyenler. Ne ararsanız onun koleksiyonu var. Müzayedeye çıkacak ürünlere ekspertizlik de yapıyorum. Benim için maddi değeri yok, haz duygusu bu.”

Biran Damla Yılmaz ve basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu aşk yaşıyor

 

 

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#Biran Damla Yılmaz#Doğuş Özdemiroğlu#Nurettin Sönmez

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