Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında?
Oyuncu İlker Kaleli'nin, gönlünü Biran Damla Yılmaz'a kaptırdığı iddia edildi. İddialar ardından Biran Damla Yılmaz’ın hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizileriyle tanınıyor. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında?
Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı.
YER ALDIĞI DİZİLER
Muhteşem Yüzyıl- Cariye
Yasak - Esma
Beyaz Yalan -Nesrin
Kırgın Çiçekler- Eylül
Canevim- Ceylan
Baraj-Nehir
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