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Haber Giriş: 03.06.2020 - 10:56,Son Güncelleme:

Biran Damla Yılmaz, Engin Akyürek'e seslendi: Ara beni Engin

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Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Biran Damla Yılmaz, Türkiye’de en beğendiği erkek oyuncunun Engin Akyürek olduğunu ve kendisiyle partner olmak istediğini söyledi.

Türkiye’de en beğendiği erkek oyuncunun kim olduğu sorusuna, Engin Akyürek yanıtını veren Yılmaz, kendisini tanımayı ve bir projede partner olmayı çok istediğini belirtti. 

Kendisi de senaryo yazan Biran Damla, dram türünde yazdığı hikayesinde başrolün oyunculuğuna övgüler yağdırdığı Engin Akyürek olmasını istediğini söyledi.

Kendine ulaşmak istediğini de belirten Yılmaz, yakışıklı oyuncuya seslenmeyi de ihmal etmedi. 

 

 

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