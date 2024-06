Türkiye'nin en zarif mankenlerinden biriydi... Şimdi sakin bir hayatı ve boyunu geçen bir oğlu var!

Haberin Devamı

Mankenlik, bu mesleğin bazı mensupları için sinema ya da TV oyunculuğunun da önünü açan bir meslek üstelik. Podyumlardan oyunculuğa geçen nice örnek var... Fakat bu mesleğin bir de handikapı var... Belli bir yaşa gelindiğinde insanın farklı bir meslek koluna yönlenmesi gerekebiliyor.

Bazıları yine bu meslekle bağlantılı olarak tasarımcılığa yöneliyor bazıları da oyunculukta karar kılıyor. Ama öte yandan bir de erkenden emekli olup kendilerini ailelerine adayanlar var.

İşte onlar moda dünyasından tatlı bir meltem gibi geçip yeni hayatlarına doğru ilerliyorlar.

Biz de 1990'ların ikinci yarısı ve 2000'lerin başında podyuma damgasını vuran sonra da çoğu evlenip çocuk sahibi olup kendini ailesine adayan bir dönemin ünlü mankenlerini bir hatırlayalım istedik.

Şimdi neredeler, neler yapıyorlar, nasıl bir hayat sürüyorlar bir bakalım.

Önce şunu söyleyelim... Artık bir döneme damga vuran bu ünlü modeller mesleğin içinde aktif olarak kalmamış olsalar da geride bıraktıkları hatıralar ve bu mesleğe vurdukları damga unutulacak türden değil.

PODYUMLARIN EN ZARİF MANKENLERİNDEN BİRİYDİ

Geçmişe yolculuğumuza Sema Şimşek ile başlayalım... Şu anda 48 yaşında olan Şimşek, Almanya'da dünyaya geldi. Sekiz yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Şimşek, Mimar Sinan Üniversitesi'ni kazandığı halde maddi sorunlar yüzünden okula devam edemedi.

1994 yılına gelindiğinde ise mankenliğe başladı. O sırada henüz lise öğrencisiydi. 1994 Best Model of Turkey yarışmasında birinci olması onun hayatının dönüm noktasıydı.

Şimşek, bu arada oyunculuğa da denedi. Tam altı yıl boyunca Kurtlar Vadisi dizisi için kamera karşısına geçti.

MESLEKTAŞIYLA EVLENDİ... BİR OĞLU OLDU

2001 yılında kendisi gibi bir döneme damgasını vuran modellerden Burak Hakkı ile evlendi Şimşek.

Bu evlilikten 2008 yılında Rüzgar adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Çiftin evliliği 2012 yılında bitti.

Sema Şimşek, epeydir mesleğini geri plana itmiş durumda. Hayat arkadaşı Erdoğan Erdal ile daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Geçen yıllara rağmen zarafetini koruyan Şimşek arada özel defilelere katılıyor. Bu arada oğlu Rüzgar'ı da büyüttü ve hayatının odak noktasında da o var artık.

Sema Şimşek, artık eskisine oranla daha sakin bir hayat sürüyor. Ama zarafetinden ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiş değil.





18 YAŞINDA MODELLİK YAPMAYA BAŞLADI

Bir dönemin ünlü yüzlerini hatırlamaya Funda Barın ile devam edelim. Bugün 47 yaşında olan Barın da kariyerine 1992 yılında Turizm Güzeli seçilerek başladı. 18 yaşına geldiğinde ise çoktan model olarak podyumlara adım atmış durumdaydı.

Barın; TV sunuculuğu ve oyunculuğu da denedi. Onun hafızalara kazınan dizilerinden biri de Böyle mi Olacaktı'ydı. Ekran serüveni yıllarca süren dizide uzun süre kamera karşısına geçti Barın.

O ARTIK OĞLUNUN ANNESİ

Özel hayatında bazı sorunlar yaşayan Barın bir dönem yurt dışına gitse de sonra tekrar Türkiye'ye döndü.

Bu kez aradığı mutluluğu buldu ve bir film şirketinin sahibi olan Ata Türkoğlu ile hayatını birleştirdi. Şimdi bu evlilikten olan oğlunu büyütüyor ve hayatını spot ışıklarından uzakta geçiriyor.

Kuşağının diğer modelleri gibi Funda Barın da 40'lı yaşlarının sonuna gelmesine rağmen hala modellik yıllarındaki güzelliğini koruyor.

Mutlu bir evliliği olan Funda Barın'ın hayatının odak noktasında artık eşi ve oğlu bulunuyor.





HER ŞEY BİR YARIŞMAYLA BAŞLADI

Gelelim bir başka ünlü mankene... Bugün 43 yaşında olan Güzide Duran da mesleğine çok genç yaşta başladı. 1996 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildi. Ondan sonra da modellik kariyeri başladı.

Duran kariyeri boyunca Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve ABD'de de çeşitli reklam kampanyalarında görev yaptı.

EVLENDİ KENDİNE FARKLI BİR HAYAT KURDU

İlerleyen zamanda TV sunuculuğu da yaptı. Ayrıca Yeşil Işık, 90, 60, 90 ve Kurşun Asker gibi filmlerde oynadı.

Onun mesleğinden uzaklaşması ise 2008 yılında mimar Adnan Aksoy ile evlenmesiyle oldu. Selin adında bir kız annesi olan Duran, artık hayatını pırıltılı dünyanın uzağında yaşıyor.

Güzide Duran'ın mutlu bir evliliği ve bir kızı var...





TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI SEÇİLMİŞTİ

Şimdi gelelim güzellik yarışmasından modelliğe geçen bir başka ünlüye.

Takvimler 2003 yılını gösteriyordu. Herkes soluğunu tutmuş, Türkiye'nin en güzel kızının kim olacağını merakla bekliyordu. Sonunda isim açıklandı: Yüksel Ak!

Beline kadar uzanan koyu renk saçları ve incecik bedeniyle sevinç içinde bir adım öne çıktı genç kız. 23 yaşındaki Yüksel Ak, Türkiye güzeli seçildikten kısa bir süre sonra da katıldığı Dünya Güzellik Yarışması'nda üçüncülük unvanı aldı.

İKİNCİ EVLİLİĞİNDE MUTLULUĞU BULDU

Ak bir dönem meslektaşı Şenol İpek ile sonu hüsranla biten bir evlilik yaşadı. Ama sonra ikinci evliliğini yaptığı Osman Rimer ile mutlu bir yuva kurdu.

Ak'ın bu evlilikten dünyaya gelen iki oğlu da artık boyunu geçti. O da artık eskisinden çok farklı sakin bir hayat sürdürüyor.

Yüksel Ak'ın evliliğinden dünyaya gelen çocukları büyüdü. Biri annesinin boyuna çoktan yetişti. Diğeri de birkaç yıl sonra ağabeyini yakalamak üzere.