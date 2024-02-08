Bir daha böyle görünmemek için canını dişine taktı...'Yıllarca herkes benim vücudumu konuştu'

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Zaman içinde şöhreti arttı, albümleri satış rekorları kırdı, konserleri doldu taştı. Yine ilk zamanlarda kıvrımlı, tombul fiziksel görüntüsüyle dikkat çekti. Sonra ne olduysa oldu bütün o fazla kilolarından kurtulmaya karar verdi. Sonuç olarak bunu başardı da...

Artık o güzel sesi kadar modelleri kıskandıracak görüntüsüyle de dikkat çeken ünlü bir şarkıcı o. Üstelik söylediğine göre profesyonel bir sporcu gibi çalışıyor. Amacı hem yaz aylarındaki turnesine hazırlanmak hem de fiziksel görüntüsünü formda tutmak.

KONSERLERİMİN SAHNESİ GÖSTERİŞLİ OLACAK

Belki de hayranları çoktan anladı kimden söz ettiğimizi... Ünlü şarkıcı Adele bu anlattığımız kişi. 35 yaşındaki Adele, önümüzdeki ağustos ayında Almanya'da bir dizi konser verecek.

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O zamana kadar da sahne için çok sıkı bir hazırlık sürecine girdi. Verdiği kiloları bir daha geri almamak ve sahnede de iddialı bir görüntü sergilemek için yoğun bir şekilde çaba gösteriyor.

Ünlü şarkıcı Adele, kendini profesyonel bir sporcuya benzetiyor. Doğrusu bu konuda haksız da sayılmaz. Çünkü günde üç ayrı egzersiz programı uyguluyor. Bunun yanı sıra geceleri de 12 kilometre yürüyor. Özetle profesyonel sporcuları kıskandıracak bir çalışma içinde.

PROFESYONEL SPORCU GİBİ ÇALIŞIYOR

Bunun nedenini de "Bu kadar çok ve yoğun bir profesyonel sporcu gibi çalışıyorum, çünkü Almanya'daki konserlerimin sahnesi çok gösterişli olacak" sözleriyle anlattı.

Adele, spor salonunda kardiyo performansını arttırdığını belirtip "Beyonce'nin gençliğinde mecbur olduğu şeyi ben de yapmak zorunda kalabilirim. Onu ayağına yüksek topuklu ayakkabı giydirip koşu bandında koştururlardı" diye sürdürdü sözlerini.

Tabii bi Adele için işin şaka kısmı. Yine de akciğerlerini gerçekten açmak ve sahnede iyi bir performans sergilemek için elinden geleni yapacağını belirtti ünlü şarkıcı. Ama Beyonce gibi yüksek topuklu ayakkabı değil spor ayakkabılar giydiğini söyledi.

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KİLO VERMESİ HERKESİ ŞOKE ETMİŞTİ

Adele'in fiziksel değişimi yani 20 kilo vermesi gerçekten dikkat çeken bir durum oldu.

Kariyerinin başında fazla kilolarıyla dikkat çeken Adele, 2019 yılında tamamen bambaşka biri olarak hayranlarının karşısına çıktı. Çünkü tam 20 kilo verdi ünlü şarkıcı..

Onun kilo vermesi ise ilk kez o yıl gittiği bir tatilde gün yüzüne çıktı. O sırada Simon Konecki ile evliliğini bitirmiş olan Adele, tatilde kumsalda çekilen görüntülerinde ne kadar inceldiğini gözler önüne serdi.

Önce hayranlarını sağlığı konusunda endişelendiren Adele, sonra bunu kendi isteğiyle yaptığını açıkladı zaten. Ünlü şakıcının bunca zayıflamasının ardındaki sırrı herkes merak etti.

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Bazı iddialara göre Adele, "beden büyücüsü" olarak tanınan Brezilyalı kişisel eğitmen ve beslenme koçu Camila Goodis ile çalıştı. O dönemde Adele'in diyet yaparak zayıfladığı ama egzersize fazla zaman ayırmadığı iddia edildi. Fakat Goodis Adele ile çalışmadığını açıkladı.

Daha sonra Adele'in fazla kilolarını fitnes gurusu olarak tanınan Dalton Wong ile çalışarak verdiği ileri sürüldü. Ama Adele o dönemde bu konuda hiçbir açıklama yapmadı.

HAYRANLARI SESİ ETKİLENİR DİYE KORKMUŞTU: Adele'in kilo verdiği ilk dönemde herkes onunla ilgili önemli bir ayrıntıyı merak ediyordu. Bunca kilo verdiği için sesinin de değişmesinden korkuyordu hayranları. Ama sonuç olarak böyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

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HERKES BENİM VÜCUDUM HAKKINDA KONUŞTU

Tabii Adele sonradan zayıflama sırrını açıkladı. Ünlü şarkıcı sadece kilo vermek değil aynı zamanda ruhsal açıdan da güçlü kalabilmek için moda bir diyet yapmadığını anlattı.

Bunun yerine ağırlık çalıştığını, dairesel egzersiz denilen ve bir dizi farklı disiplini bir araya getiren bir yöntem izlediğini söyledi.

Adele, Oprah Winfrey ele yaptığı röportajda söylediği gibi kariyerinin ilk yıllarında sürekli vücuduyla konuşuldu. "Vücudum yıllar boyunca obje haline getirildi. Herkes benim fiziksel görüntümü konuştu" dedi.

Söylediğine göre Adele, kilolu halinden de memnundu. Hiçbir zaman incelmesi gerektiğini düşünmedi.

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Ama sonunda başkaları için değil kendisi için zayıflamaya karar verdiğini anlattı. Bu konuda "Bedenimle kilo vermeden önce de barışıktım, kilo verdikten sonra da barışık kaldım" diye sürdürdü sözlerini.

KİLOSUNU KORUMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYOR

Adele kilo verdikten sonra durumunu korumak için de ipin ucunu bırakmadı. Egzersiz o günde üç kez tekrarlayan Adele söylediğine göre ağırlık egzersizlerini sabahları yapıyor.

Öğleden sonraları yürüyüş ya da boks antrenmanına, akşamlarını da kardiyoya ayırıyor. Bu durumu da "Ben bir sporcuyum ve bunu seviyorum" diye özetledi.





İlk evliliğini Simon Konecki (sağda) ile yapan Adele onunla 2018 ile 2019 arasında evli kaldı. Geçen yıl da müzik yapımcısı Rich Paul (solda) ile hayatını birleştirdi.