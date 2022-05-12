Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor mu?

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Evlilik benim için etkisiz eleman

Sevgilisi Daren Gerede ile çıktığı Fas tatilinden dönen Bilge Öztürk, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. “Daren’lerin aile evi var, orada kaldık” diyen Öztürk, evlilik sorusu üzerine “Olsun diye can atmıyorum. Olursa da karşı değilim. 11 aydır birlikteyiz ve çok mutluyuz. Evlilik benim açımdan etkisiz eleman” dedi. Öztürk, “Hiç evlilik teklifi aldınız mı?” sorusuna da “Tabii ki” yanıtını verdi. Bilge Öztürk geçmişte Tarkan’la 7 yıl aşk yaşamıştı. (Behlül AYDIN)

Fas’ta kına yaktırdı

Fas’ın Tanca şehrine giden Bilge Öztürk, kınayla eline yaptırdığı şekilleri muhabirlere gösterdi: “Aklımda kına yaptırmak yoktu aslında. Herkül Mağarası’nı gezmeye gittiğimizde kına yapan biri geldi, ben de ismimi yazdırdım. Çok hoşuma gitti.”

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Panik yaptı

Oyuncu Tuğba Melis Türk, önceki gün bir erkek arkadaşıyla Akmerkez’de görüntülendi. İkili flaşların patlamasıyla kısa süreli bir panik yaşadı. Türk daha sonra “Yeni bir sinema filmi çektik, vizyon tarihini bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Yanındaki beyefendinin sorulması üzerine ise, “Kendisi yapımcımız bir toplantı yaptık” dedi. (Deniz BOY)

Oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim

Ece Erken, 44’üncü yaş gününü oğluyla kutladı. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle zor günler geçiren ünlü sunucu, oğluyla fotoğrafını duygusal bir mesajla Instagram’ına yükledi: “Hayatta her şey bizim için ama ne olursa olsun insanın kanadı, gayretiymiş, mümkün olduğunca, nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim. Allah’ın izniyle evladımı en güzel şekilde yetiştireceğim, bu gece ve her gece en büyük duam hayırlı bir evlat.”

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Yeşilçam’ın efsaneleri

Türk sinemasını usta ismi Cüneyt Arkın önceki gün sosyal medya hesabında Ahmet Mekin, Eşref Kolçak ve Yıldırım Gencer’le birlikte rol

aldıkları “Cemil” filminden bir kare paylaştı. Yeşilçam’ın efsane isimlerinin yan yana olduğu bu kare kısa sürede büyük beğeni aldı.

Reklamın iyisi kötüsü olmaz

Melisa Aslı Pamuk, önceki gün Akmerkez’deydi. Bir iç çamaşırı firmasının reklamında rol alan oyuncu, gelen eleştirilerle ilgili “Marka nasıl bir konsept çıkarıyorsa, biz o şekilde reklamı çekiyoruz. Bunu başka bir boyuta getirdiler. Günlerce TT oldu. Ben de çok eğlendim. Reklamın iyisi kötüsü olmaz” dedi. (Deniz BOY)

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Küçük Alice’ten veda

Alice müzikalinde rol alan Ecrin Su Çoban, oyunun sezon finali yapmasının ardından Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’la çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi. Müzikalde Serenay Sarıkaya’nın hayat verdiği Alice karakterinin çocukluğunu canlandıran Çoban o karenin altına “Çok sevdiğim ekibimizle sezon finali” notunu düştü.

İzin günü

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Luis Gustavo izin gününde eşi Milene Marques Silva ile İstinyePark’da objektifle yansıdı. Mağazaları gezip alışveriş yapan ünlü futbolcu Fenerbahçeli taraftarların hatıra fotoğrafı isteklerini de geri çevirmedi.

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