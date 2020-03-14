Beyza Şekerci'nin acı günü

"Canım Babaannem, ölümün iyisi, güzeli olur mu? Oluyormuş... Giderken yine bir şeyler öğreterek gittin. “Dil ne söylerse olur”u yaşatan en güzel örneğimizsin. Torunlarının çocuklarını kucağına almış, hayatı hep güzel tarafıyla kucaklayan canımız babaannemiz. Güzel uykunda veda ettin bize. Sen çocukluğuma dair kalan anılarımın son büyüğüsün. Huzurla uyu... Seni çok seviyorum. 13.03.2020"