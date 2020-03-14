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Haber Giriş: 14.03.2020 - 11:30,Son Güncelleme:/

Beyza Şekerci'nin acı günü

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Beyza Şekerci'nin acı günü
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Oyuncu Beyaz Şekerci'nin babannesi hayatını kaybetti. Şekerci, haberi Instagram paylaşımı ile duyurdu.

"Canım Babaannem, ölümün iyisi, güzeli olur mu? Oluyormuş... Giderken yine bir şeyler öğreterek gittin. “Dil ne söylerse olur”u yaşatan en güzel örneğimizsin. Torunlarının çocuklarını kucağına almış, hayatı hep güzel tarafıyla kucaklayan canımız babaannemiz. Güzel uykunda veda ettin bize. Sen çocukluğuma dair kalan anılarımın son büyüğüsün. Huzurla uyu... Seni çok seviyorum. 13.03.2020"

Beyza Şekercinin acı günü

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