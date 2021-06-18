Bestemsu Özdemir ile iş insanı Öncü Sönmez arasında sürpriz yakınlaşma!

Bestemsu Özdemir, iş insanı Öncü Sönmez ile yakınlaştı. Özdemir ve Sönmez önceki gün Bağdat Caddesi’ndeki Bistro 33’te adlı mekanda görüntülendi. Baş başa romantik bir yemek yiyen çiftin uyumu çevredekilerin dikkatlerinden kaçmadı. İkilinin sohbetine bir ara yan masada olan Engin Altan Düzyatan ve Rıza Kocaoğlu dakatıldı. Mekan kapanana kadar oturan Özdemir ve Sönmez daha sonra araçlarına binerek ayrıldılar.







Bestemsu Özdemir daha önce Can Yaman ve Can Aydın’la yaşadığı ilişkilerle adını duyurmuştu. Öncü Sönmez ise son olarak Türkiye güzellerinden olan Büşra Canbaz ile yaşadığı sıkıntılı ilişki ile medyada boy göstermişti.

Gözünü Serie A’ya dikti!

Dünyaca ünlü spor kulüplerinin resmi kıyafet sponsorluğunu üstlenen Orka Holding, bu kulüplere bir yenisini daha ekledi. Orka Holding’in vizyoner patronu Süleyman Orakçıoğlu, İtalya’nın iddialı kulübü Genoa CFC ile masaya oturdu.

Türkiye’de Milli Takım, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Darüşşafaka Basketbol takımlarının, İspanya ligi La Liga’da Deportivo Alaves ile İtalya’da Bologna Basketbol Takımı’nın resmi kıyafet sponsoru olan Orka Holding, gözünü bu kez İtalya’nın birinci ligi Serie A’ya gözünü dikti!







Roma’da oynanan İtalya-Türkiye milli maçı için İtalya’ya giden Orka Holding’in patronu Süleyman Orakçıoğlu, Serie A’nın iddialı takımlarından Genoa CFC’nin resmi kıyafet sponsoru olmak için görüşmeler yapmış.







Orka Holding’in Avrupa Genel Merkezi olan İtalya’nın Bologna kentinde bir araya gelen Orakçıoğlu ve Cenovalı yetkililer, prensipte anlaşmış.

Damat, Tween ve D’S Damat markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding, pandemiye rağmen yatırımlarına devam etmişti. Yurtdışında 210 satış mağazası bulunan holding, spor kulüpleriyle yaptığı anlaşmalarla uluslararası bilinirliğini de artırıyor.

Babalarla sergi keyfi

Babalar Günü’nde babanıza verebileceğiniz en güzel hediye şüphesiz, onunla zaman geçirmek! Sokağa çıkma yasağı olduğu için size bu pazar için farklı bir önerim var. İstanbul Modern, babaları Karaköy’deki son koleksiyon sergisi “Sanatçı ve Zamanı”, 20 Haziran Pazar günü saat 16.00’da sanal turla keşfetmeye davet ediyor. 2015-2018 yılları arasında ziyaretçiyle buluşan sergi, 109 sanatçının 193 çalışmasına yer veriyor.





Oya Eczacıbaşı’nın yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği müze, pandemideki kısıtlamalara hızla uyum sağlayarak, hemen çevimiçi faaliyetlerine başlamıştı. Rehberli, küratörlü sergi turlarını bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi ziyaret etmiş. Bu, büyük bir başarı doğrusu; alkışlar Oya Eczacıbaşı’na...





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