Bergüzar Korel oğlu Han'ın doğum gününü kutladı: On yıl sonra tekrar başladı annelik serüvenim

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında dünyaya getirmişti.

38 yaşında ikinci kez annelik heyecanı yaşayan Korel, geçtiğimiz yıl da oğlu Han'a kavuşmuştu. Han bebek bir yaşına bastı. Ünlü oyuncu oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı:

Bir de Kadınlar Günü’nde doğuyormuş.

Düşünsenize...

Biraz totem yapayım..

“Oğlum seni Dünya Kadınlar Günü’nde doğurdum.

“Sabah sancım tuttu hep birlikte hastaneye gittik ve akşam saatlerinde sen geldin”

Tam da böyle oldu güzel yavrum.

Su gibi geldin, tüm sevdiklerimiz son ana kadar yanımda olup kapıdan uğurladıktan 3 dakika sonra...

Seni bekleyenler gözyaşlarını silip bir kahve içmeye inemeden uçarak geldin hayatımıza.

Mutluluk, neşe, umut getirdin.

Sen de abin gibi hiç ağlamadan baktın gözlerime.

O gün son kez sarılmışız tüm sevdiklerimizle haberimiz yokmuş.

Henüz sancım çok hafifken; “Hocam daha doğurmam ben ya biraz gidip Cadde’de gezeyim ne olur” demiştim. Ama doktorumdan izin koparamamıştım.

Bilseydim eve girmemizle her anlamda yeni bir hayatın başlangıcında olduğumuzu ne yapar eder son kez özgürce bi sahile iner doya doya çekerdim deniz kokusunu içime.

On yıl sonra senin gelişinle tekrar en baştan başladığım annelik serüvenim, geride bıraktığım hayatım, büyüyüşüne bir ekranın arkasından şahit olan sevdiklerimize olan özlem, çokça hasret dolu bir yıl geçti işte.

Hayattaki ilk yılında sana doya doya sarılamadan, öpemeden, dokunamadan, koklayamadan sadece uzaktan severek koca bir yılı geçiren kocaman bir ailen var.

Buna da şükür.

Hiçbir şeyden şikayet etmedim edemem.

Çünkü varlığın, sağlığın en büyük nimet hepimize.

Can Han’ım..

Çok zor bir dünyaya geldin..

Dilerim hayatın bu hasret dolu ilk yılının aksine; Özgür, kalabalıklar içinde, neşeyle, sağlıkla, mutlulukla, tüm sevdiklerin yanı başında tüm güzelliklere dokunarak, sarılarak geçsin.

Seni bu hayatta her koşulda çok seven, koruyan, sana hep inanacak bir ailen var.

Gelişini hepimizden çok daha büyük bir coşkuyla karşılayan abin ile hiç ayrılmasın elleriniz.

Sen yine sadece onun gözlerine bak hiçbirimize bakmadığın gibi.

Hayatın boyunca şimdi yaptığın gibi hep kokla çiçekleri hiç koparma.

Tüm canlılara sarıl, öp şimdiki masumiyetinle.

Dibine kadar sev, sevil.

Merhametli, vicdanlı bir insan ol.

Mutlu ol annem.

İyi ki doğmuşsun minik mucizem.