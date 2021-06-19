Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Karademir kimdir?

Berdan Mardini 2010 yılında Paris'te tanıştığı Fatoş Mardini ile evlendi. 2021 mart ayında 11 yıllık evliliklerini sonlandıran çiftin 1'i erkek 1'i kız olmak üzere 2 çocukları var. Ünlü türkücünün avukatı yaptığı açıklamada ayrılık nedenini şu sözlerle dile getirmişti: "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır"

BERDAN MARDİNİ HAKKINDA

5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması nedeniyle farklı şehirlerde yaşadı. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden türkücü, o yıllarda tiyatro ve müzik ile ilgilendi ve ses yarışmasına katıldı.



90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan Berdan Mardini, 2002 yılında çok istediği "Aman Aman" albümünü çıkardı ve bu albüm sonrası geniş kitleler tarafından tanındı. Berdan Mardini asıl çıkışını ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıyla yaptı.

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