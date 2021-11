Bella Hadid sevgilisi Marc Kalman ile hafta sonu keyfi yaptı: Gözyaşları kurudu!

Haberin Devamı

ÖNCE GELİNİN NEDİMESİ OLDU, SONRA ARKADAŞIYLA KEYİF YAPTI

Kendisi gibi moda dünyasında adını duyuran Gigi Hadid'in hem kardeşi hem meslektaşı olan 25 yaşındaki Bella Hadid, hafta sonu önce arkadaşı Lauren Perez'in düğününde nedime oldu sonra da sevgilisi Marc Kalman ile plajda vakit geçirdi.

ARTIK YÜZÜ GÜLÜYOR

Bella Hadid, Miami'de bir plajra görüntülendi. Rengarenk bir bikini giyen Hadid'in keyfinin yerinde olduğu görüldü. Bir süre jetski'ye binen Hadid daha sonra kumsala gelip bir kız arkadaşıyla bir yandan sohbet etti bir yandan da güneşlendi. Bu arada sevgilisi Marc Kalman denize daha uzun süre vakit geçirdi. Bella Hadid'in sosyal medyada gözyaşı dökmesine neden olan ruh halinden uzaklaşmış olduğu ise dikkatlerden kaçmadı. Hadid plajda bile şıklığından ödün vermedi.

HER ZAMAN ABLASININ YANINDA

Hadid ailesi bu aralar Gigi Hadid, Zayn Malik ve Yolanda Hadid arasında yaşananlarla da gündemde. Hadid'in kızı Khai'nin babası Zayn Malik'in, kardeşlerin annesi Yolanda'ya şiddet uyguladığı iddiaları bir süredir gündemin ilk sırasında. Hatta Malik'in bu yüzden ceza aldığı da ortaya çıktı. Ablası Gigi ile çok yakın olduğu bilinen Bella Hadid, bu zorlu günlerinde de onun yanında duruyor. Hatta sosyal medya paylaşımlarıyla ablası Gigi'yi desteklediğini de gözler önüne seriyor.

HAYRANLARI ŞAŞIRDI

Hadid geçen hafta gözyaşları içindeki fotoğraflarına yer verdiği Instagram paylaşımıyla gündeme gelmişti. Hadid'i, çok konuşulan bu paylaşımı yapmaya yönlendiren ise Will ve Jada Pinkett Smith'in kızı Willow'un iç dünyasını gözler önüne serdiği bir videoyu paylaşması oldu. Bella Hadid, Smith'in paylaşımına "seni ve sözlerini seviyorum" diye yorum yaptı. Sonra da kendi iç dünyasını, herkesten sakladıklarını Instagram'daki 47 milyondan fazla takipçisiyle paylaştı.

'HER GÜN, HER GECE AĞLIYORUM'

"Her gün,her gece ağlıyorum" diye yazan Bella Hadid paylaşımında “İnsanların, temelde herkesin aynı şekilde hissettiğini unuttuklarını" belirtti. Model bu durumu da " Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller" diyerek tanımladı. Herkesin bu tür duyguların üstünü örtmeye çalıştığını anlatan Hadid "Kusurlarımızda bir araya geleceğiz" diye yazdı.

'SOSYAL MEDYA GERÇEK BİR DÜNYA DEĞİL'

Bella Hadid, sosyal medyanın gerçek bir dünya olmadığının da altını çizdi. En çarpıcı itirafı ise son birkaç yıldır her gün ve her gece ağladığını söylemesi oldu. Hadid "Sosyal medya gerçek değil. Mücadele eden herkes için aynı, bunu unutmayın. Bazen duymak istediğiniz sadece yalnız olmadığınızdır. Benden size gelsin; yalnız değilsiniz. Sizi seviyorum, sizi seviyorum ve sizi duyuyorum. Kişisel yardım ve ruhsal hastalık( kimyasal dengesizlik, doğrusal değildir, hemen hemen engelleri lunaparkta bir hız treni ile geçmek gibidir" yazdı.

MARC KALMAN İLE BİRLİKTE

Daha önce The Weeknd ile yaşadığı aşkla gündemde olan Bella Hadid, şu sıralar Marc Kalman ile birlikte. Çiftin aşk dolu görüntüleri ise ilk kez bu yıl 74'üncü Cannes Film Festivali için gittiği Fransa'da ortaya çıkmıştı. Hadid'in sevgilisi Marc Kalman gösteri dünyasına yabancı bir isim değil. Bella Hadid ile yaşadığı ilişkiyle çok konuşulan Marc Kalman, bir sanat yönetmeni. Kylie Jenner'ın sevgilisi Travis Scott ile birlikte çalışan Kalman, aynı zamanda Kardashian Jenner ailesine de çok yakın. Bella Hadid'in yeni sevgilisi Marc Kalman, Kylie Jenner'ın yanı sıra Kendall Jenner ile de yakın arkadaş. Kalman ile Travis Scott'ın yakınlığı da birlikte yaptıkları çalışmalar nedeniyle uzun yıllara dayanıyor.

BİRLİKTE ÇALIŞIRKEN TANIŞTILAR

Bella Hadid ile Marc Kalman'ın ilişkisine dair farklı yorumlar da yapılıyor. Bunlardan birine göre Hadid ile Kalman, önceleri iyi arkadaştı. Sonra aralarındaki yakınlık aşka dönüştü. Bella Hadid ile Marc Kalman'ın nasıl tanıştığına gelirsek. Çift, uzun süre önce New York'ta birlikte görev aldıkları bir proje sırasında tanıştı. Çiftle ilgili bir başka iddia da Hadid ile Kalman'ın yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak şekilde flört ettiği. Her ne kadar Cannes'da samimi şekilde görüntülenmiş olsalar da her ikisi de bu ilişkiyle ilgili çok fazla sosyal medya paylaşımı yapmamakta kararlı. ABD basınına yansıyan haberlere göre Bella Hadid ile Marc Kalman'ın ilişkisi giderek ciddileşiyor.

YOLLARI AYRILDI

Bella Hadid, en medyatik ilişkilerinden birini ünlü şarkıcı The Weeknd ile yaşadı. İlişkileri inişli- çıkışlı bir şekilde sürdü. Fakat bu aşk, ikisine de mutluluk getirmedi. Hadid ile The Weeknd, yollarını ayırdıktan sonra bir Victoria's Secret defilesinde aynı sahneyi paylaşmıştı.