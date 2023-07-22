Beliz Başkır, Zehra Güneş, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt... Sultanlar denizde

Haberin Devamı

FIVB Milletler Ligi Finali’nde Çin’i 3-1 yenerek ülkemize şampiyonluk getiren A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızları tatil için Çeşme’yi tercih etti.

Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt’un da aralarında olduğu filenin sultanları önceki gün Ayayorgi Koyu’ndaki Yuzu Beach’te görüntülendi.

Oldukça neşeli olan milli sporcular hep birlikte denize girip eğlendi. Bir süre sonra muhabirleri fark eden voleybolcular ‘bizi çekiyorlar’ diyerek birbirlerini uyardı.

Haberin Devamı

Muhabirlere zafer işareti yaparak poz veren kızlar ardından denizden çıkarak localarına geçti.