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Beliz Başkır, Zehra Güneş, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt... Sultanlar denizde

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#Beliz Başkır#Ebrar Karakurt#Buket Gülübay
Beliz Başkır, Zehra Güneş, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt... Sultanlar denizde
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 07:48

Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızları Çeşme’de yorgunluk atıyor. Ayayorgi Koyu’ndaki Yuzu Beach’te görüntülenen filenin sultanları gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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FIVB Milletler Ligi Finali’nde Çin’i 3-1 yenerek ülkemize şampiyonluk getiren A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızları tatil için Çeşme’yi tercih etti.

Beliz Başkır, Zehra Güneş, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt... Sultanlar denizde

Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt’un da aralarında olduğu filenin sultanları önceki gün Ayayorgi Koyu’ndaki Yuzu Beach’te görüntülendi.

Beliz Başkır, Zehra Güneş, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt... Sultanlar denizde

Oldukça neşeli olan milli sporcular hep birlikte denize girip eğlendi. Bir süre sonra muhabirleri fark eden voleybolcular ‘bizi çekiyorlar’ diyerek birbirlerini uyardı.

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Beliz Başkır, Zehra Güneş, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt... Sultanlar denizde

Muhabirlere zafer işareti yaparak poz veren kızlar ardından denizden çıkarak localarına geçti. 

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#Beliz Başkır#Ebrar Karakurt#Buket Gülübay