Bebek yüzlü yıldızı mercek altına aldılar: Yaptırdığı estetikleri tek tek saydılar

2023 yılı ise adeta onun yılı oldu. Margot Robbie Barbie filmiyle yılın en çok konuşulan isimlerinin başındaydı.

2023 ONUN VE BARBIE’NİN SENESİ OLDU

Film gişede rekorlar kırdı, 2023’ün en çok izlenen filmi oldu. Margot Robbie de bu başarıdan nasibini aldı.

Aylar boyunca tüm dünyayı gezdi, Barbie giysileriyle gösteri dünyasını adeta pembeye boyadı. Oscar’larda hayal kırıklığı yaşadı, performansı çok başarılı olsa da aday gösterilmedi.

Buna rağmen şıklığıyla Oscar gecesinin en göz kamaştıran isimlerinden olmayı başardı. Filmin yapımcıları arasında da olan Robbie, Barbie’nin başarısıyla servetine servet katmayı da bildi. Margot Robbie kariyerinin ilk dönemlerinde de yapma bir bebek gibi güzel olmasına rağmen yıllar içinde Hollywood'da kabul gören operasyonları geçirmeye başladı

HAYRANLARI HER HAMLESİNİ TEK TEK İZLİYOR

Son birkaç yıldır bu kadar çok göz önünde olunca da her zamankinden çok dikkat çekti ve her anı, her hareketi, her giydiği mercek altına alındı.

Avustralyalı aktris, kendi ülkesinin en ünlü pembe dizisi Neighbours ile ünlenmiş, sonrasında da güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çekerek Hollywood’da transfer olmuştu.

Güzel yıldızın o yıllardaki görünümüyle şimdiki hali arasında epey dikkat çekici farklar olduğu eski ve yeni fotoğraflarını karşılaştırınca anlaşılıyor.

HOLLYWOOD’UN EN GÜZEL KADINLARINDAN BİRİ AMA GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM GÖZLERDEN KAÇMIYOR

33 yaşındaki yıldız oyuncu son birkaç yıldır Hollywood'un en güzel kadınlarından biri olarak kabul ediliyor.

Ancak kariyerinin ilk yıllarına dönüp bakıldığında Margot Robbie’nin Neighbours'ta Donna Freedman'ı oynayıp ünlenmeye başladığı günlerden bu yana nasıl göz alıcı bir dönüşüm geçirdiği görülüyor.

Robbie Neighbours dizisiyle ünlendiği yıllarda çok daha doğal ve dolgun bir yüze ve hatlara sahipken şimdilerde çok daha farklı görünüyor

O yıllarda “bebek yüzü” olarak adlandırılan bir yüze sahip güzel yıldızın yıllar geçtikçe çehresi daha konturlu ve keskin hatlarla giderek daha belirgin hale geldi.

“SADECE KİLO VERMİŞ OLAMAZ”

Bu durum hayranlarının, gerçekten de bir Barbie bebek gibi görünen sarışın yıldızın sadece kilo mu verdiğini yoksa hatlarını keskinleştirmek için gizlice estetik ameliyat mı geçirdiğini sorgulamasına yol açtı.

Margot Robbie bugüne kadar herhangi bir estetik operasyon geçirdiğinden hiç söz etmemiş olsa da onu sürekli takip eden hayranları ve konunun uzmanı estetik cerrahlar güzel yıldızın yüzünde müdahaleler olduğu konusunda hemfikir.





YAPTIRDIĞI OPERASYONLARI TEK TEK SAYDILAR

Robbie’nin gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sıkça başvurduğu göz altı dolgusu, küçük bir kaş kaldırma, yanak büyütme, dudak dolgusu ve burun ucunu inceltmek ve burun deliği genişliğini azaltmak için bir burun estetiği gibi operasyonlar yaptırdığı söyleniyor.

Uzmanlar yıldız oyuncunun bunun dışında yüze daha ince ve sivri bir görüntü kazandıran ve yanakları çukurlaştırmak ve dolayısıyla elmacık kemiklerini geliştirmek için bişektomi de yaptırdığı ve çene çizgisine ekstra uzunluk kazandırmak için son yıllarda giderek popülerleşen çene dolgusu da yaptırdığını iddia etti. Güzel yıldızın yüzündeki değişimin yaş alması ve zayıflamasıyla da ilgili olabileceğini söyleyenlere rağmen uzmanlar bu farklılığın estetik müdahalalerden kaynaklandığına inanıyor

BARBIE ÖNCESİ GÜNCELLEME

Margot Robbie’nin bu genel dönüşümünün haricinde Barbie filmi için spot ışıklarının altına girmeden önce de bir dizi “güncelleme” operasyonu yaptırdığına ve göz kapaklarındaki düşmeyi düzelten ve bölgedeki fazla yağı alarak gözlerin daha büyük görünmesini sağlayan cerrahi bir operasyon geçirdiğine inanan da çok.

AVUSTRALYA’DAN GELDİ HOLLYWOOD’UN KRALİÇESİ OLDU

Avustralya’da doğup büyüyen Robbie, kariyerine 2008 yılında Neighbours adlı televizyon dizisinde başladı ve 2011 yılına kadar dizinin kadrosunda yer aldı. Amerika'ya taşınıp Hollywood’da isim yapmaya başladığında da Pan Am (2011-2012) adlı televizyon dizisinde başrol oynadı.

Güzel yıldız asıl çıkışını ise 2013 yılında Martin Scorsese'nin büyük ses getiren filmi The Wolf of Wall Street ile yaptı. Bu filmle dünya çapında şöhrete kavuşan Margot Robbie ilerleyen yıllarda hem aksiyon filmlerinde hem de ona Oscar adaylığı kazandıran daha ciddi yapımlarda rol aldı.