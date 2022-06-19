Haberin Devamı

Bebek öncesi baş başa son tatil

Selahattin Paşalı ve eşi Lara Tümer, önceki gün Bodrum’daki bir plajda görüntülendi. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı. (Kamil SÜMER)

Futbolcuların sahil sohbeti

Milli takım oyuncuları Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Cengiz Ünder ve Dorukhan Toköz, önceki gün Çeşme’de bir Beach’te görüntülendi. Deniz kenarında oturarak sohbet eden dört milli oyuncu, bol bol güneşlendi. (Deniz BOY)

Haberin Devamı

20 yıl sonra düet oldu

Yaşar İpek, 2002 yılında yayınladığı “Bir Alo de” adlı çıkış şarkısını 20 yıl sonra Elif Buse Doğan’la birlikte seslendirdi. Söz ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Klibi ise Alişan Günay yönetti.

Eski şarkı yeni Nükhet

Nükhet Duru, cover projelerine kaldığı yerden devam ediyor. Evdeki Saat’in “Uzunlar” şarkısını yeniden yorumlayan Duru, bu kez 2011 çıkışlı Model şarkısı “Değmesin Ellerimiz”i seslendirdi. Söz ve müziği Can Temiz’e ait olan şarkının düzenlemesi ise Cenk Erdoğan imzalı. Geri vokalde ise solo kariyeriyle de adından söz ettiren Duygu Soylu bulunuyor. Şarkının klibi için ise 2D animasyon yapıldı. Klibin kreatif prodüktörlüğünü Evren Ercan üstlenirken Pembe Panda Film prodüksiyonluğunda ve Özge Burçin Akdeniz yönetmenliğinde hazırlandı. Gümüşlük’te geçen klip, iki sevgilinin ayrılık sürecinde anıları anımsamasını gözler önüne seriyor. Duru’nun yeni şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Haberin Devamı

3 saatlik performans

Berkay önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen “Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri”nde sahne aldı. Gecede hüzünlü, hareketli ve arabesk türü şarkılara yer veren Berkay “Bu gece hüzünlü şarkılarda bile yüzünüzde gülümseme olacak. Söz veriyorum” dedi. Şarkıcıya 4 profesyonel dansçı da özel koreografileriyle eşlik etti. Berkay, konserin bir bölümünde tüm orkestrasını enstrümanlarını bıraktırarak yanına aldı ve onlarla birlikte şarkı söyledi. Halay da çeken şarkıcı, tüm misafirleri coşturdu. Berkay, çok yakında yeni şarkısını yayınlayacağını duyurdu: “Benim için bu süreç çok keyifli ve yoğun geçiyor. Temmuzun ilk haftası çıkacak olan teklim, son 5 yıldaki en iyi şarkım. İddia ediyorum.” Şarkıcı, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. İzleyiciler arasında Yasemin Sakallıoğlu, Yılmaz Vural gibi ünlü isimler de vardı.

Haberin Devamı