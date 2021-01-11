Bayhan Katarsis programındaki sözleriyle gündemde - Bayhan kimdir?

Bayhan Gürhan, 15 Mart 1980 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Asıl mesleği aşçılıktır. Orta okulu bitirdikten sonra tahsil hayatını sonlandırmıştır. Babası Sebahattin Gürhan’dır.



Bayhan Gürhan’ın hayatı film gibidir: Bayhan daha 2 yaşlarındayken Babası Sabahattin, Almanya'ya gidip eşi Kezban'ın üzerine Alman bir kadınla evlenmiş. Annesi, üstüne kuma getirdiği iddiası ile eşi Sabahattin'i Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet etmiş. Kadıncağız üzüntüden fazla dayanamayıp, Bayhan henüz 4 yaşındayken annesi Kezban Gürhan, 1984 yılında tarım ilacı içerek intihar etmiş. 1993 yılında ablası Hatice Özyaman ise 1 aylık evliyken Almanya'da geçirdiği trafik kazası sonrası öldü. Bayhan’ı babaannesi Hatice hanım büyütmüştür.



Askerlik görevini yaptıktan sonra 2004 yılında Popstar şarkı yarışmasına katılmıştır ve 3. olarak bitirmiştir. Kendine özgü yorumuyla Popstar yarışmasında dikkat çekmiştir. 2004 yılında yapılan, Kanal D'de yayınlanan bu yarışmanın sunuculuğunu Haldun Dormen ve Gamze Özçelik yapmış ve Jüri üyeliğini ise Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki yapmıştır.