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Bartu ve Merve Küçükçağlayan'ın bebek sevinci

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Bartu ve Merve Küçükçağlayanın bebek sevinci

Bartu ve Merve Küçükçağlayan’ın büyük heyecanı! 2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile dünyaevine giren Bartu Küçükçağlayan bebekleri olacağını müjdeledi.

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Bartu ve Merve Küçükçağlayan çiftini bebek heyecanı sardı. İki yıl önce nikah masasına oturan çift bebekleri olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme alan Bartu Küçükçağlayan, yaşadığı mutluluğu sevenleriyle paylaştı; “Karıcım Merve Küçükçağlayan; ilk fotoğrafımızın üstünden ne kadar geçti, sana “ilk dansımız ne zaman?” diye mesaj atalı kaç sene oldu bilmiyorum… Ama doğacak kızımıza güle ağlaya video çekmemizin üstünden tam 10 dakika geçti ona eminim. Seni tanıdığım ilk doğum gününde sevgili olmuştuk, bugünkü doğum gününde neredeyse anne-babayız. Bu hikâyede iyi ki doğan ve iyi ki doğacak olan canım kadınlar; hep beraber müthiş bir ahenkle dans edeceğimize eminim. Ve Merve, karıcım, sevgilim doğduğun için her gün şükredebilirim. Bacaklarım uyuştu bunu gizli gizli yazmaktan gelip sarılacağım şimdi size muah!”

Bartu ve Merve Küçükçağlayanın bebek sevinci

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'Yalan Dünya', 'Binbir Gece' ve 'Jet Sosyete' gibi birçok projede rol alan Bartu Küçükçağlayan, 2019 yılında psikolog Merve Küçükçağlayan ile mutluluğa "Evet" demişti.

Bartu Küçükçağlayan kimdir

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