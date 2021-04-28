Barış Üregül ve eski eşi Asya Engin arasındaki takı kavgası büyüyor!

2017’de evlenen çift, geçen yıl çekişmeli olarak boşanmış, çocuklarının velayeti de anneye verilmişti.

Engin, boşanma davasının ardından yeniden mahkemeye başvurarak düğünde takılan takıların kendisine iade edilmediğini öne sürdü.

İkilinin, davası İstanbul Aile Mahkemesi’nde gizli görüldü. Engin, duruşma çıkışı açıklama yaptı:

“Her zaman hukukun üstünlüğüne inandım. Önce ilahi adalete, sonra da yüce yargıya. Benim için en önemli şey evladımdır.” Davaya cevap veren Barış Üregül ise “Evden ayrılırken tüm eşyalarını almıştır. Takılar bende yok” dedi.

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