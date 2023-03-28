Bahar Öztan'dan haber var: 3 aylık bir tedavi, sonra ameliyat!

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Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan üzen haber geldi. Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan'ın, kanserle mücadelesine yeniden başladı. Kolon kanserine yakalanan Öztan, tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

Moralinin yüksek olduğunu söyleyen Öztan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düştü:

"Gökhan hocamla birlikte yola devam... Tedavilerim başladı. 3 aylık bir tedavi, arada bir ameliyat olacağım. Emin ellerdeyim... Bugünümüze de şükürler olsun. Sizlerin ilginize, sevginize, dualarınıza teşekkür ederim. Sizden gelen dualar ve sevgi seli beni güçlü yaptı. Sonsuz sevgiler"

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YEŞİLÇAM’IN GAMZELİ GÜZELİ BAHAR ÖZTAN

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra Film yapımcılarının da dikkatini çekti.

Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kaydolan Öztan, o sıralar çok gözde olan fotoromanlarda oynamaya başladı. Bu arada reklam filmlerine de devam etti.

1972 yılında Osman Seden imzayı Mahkum filmi ile sinemaya adım attı. Ama onu bir anda yıldız haline getiren 1980 yılında onadığı Şaşkın Milyoner oldu. Ondan sonra da kariyerinde hızla yükseldi.

Bahar Öztan bir ara şarkı da söyledi. Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın kadrosunda sahneye çıktı. Melahat Pars'tan Türk sanat müziği dersleri alan Öztan, yurtdışı turnelerine de gitti.

Bu turnelerden birinde sonradan evleneceği mimar Yavuz Çolak ile tanıştı. Ancak evlilik uzun ömürlü olmadı.

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2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre Miami'de yaşadı. Altı yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçti. Ama sonra yine sahip olduğu butik otele yoğunlaştı.