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Haber Giriş: 29.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bahar Kerimoğlu: Her şeye inanmayın

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Bahar Kerimoğlu: Her şeye inanmayın
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Oyuncu Bahar Kerimoğlu, oğlu Kuzgun’la Bebek’te bir kuaföre girerken görüntülendi.

Oyuncu, “Bugün çocukların dışarı çıkma günü. Biz de evden azıcık kaçtık” dedi. Kerimoğlu, eski eşi Fikret Kuşkan’ın mahkemeye başvurarak hakkında koruma talep etmesi hakkında “Fikret babamız, gayet iyi. Her şey yolunda. Duyduğunuz her şeye inanmayın. Şahane bir oğlumuz var. Oğlumuzun babası Fikret, annesiyse ben... İyiyiz çok teşekkürler” açıklamasını yaptı.

Bahar Kerimoğlu: Her şeye inanmayın



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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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