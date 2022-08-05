Azra Akın'ın aile tatili

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DEMİR'İN GÜNÜ

Azra Akın, eşi Atakan Koru ve oğlu Demir’le Bodrum’da tatil yapıyor.

Aile önceki gün Ortakent’te konakladıkları otelin plajında görüntülendi. Plajda ilgi odağı olan Azra Akın, günü Demir’le oyunlar oynayarak geçirdi. (Kamil SÜMER)

BABA OĞUL JET SKI KEYFİ

Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”da rol alan Özgür Ozan önceki gün ailesiyle Çeşme’deki bir sahilde görüntülendi.

Oyuncu, oğlu ile jet ski’ye bindi. Baba oğulun keyifli halleri objektife yansıdı. (Deniz BOY)

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MEGAFONDAN SÖYLEDİ

Kenan Doğulu, geçtiğimiz çarşamba akşamı Bodrum Antik Tiyatro’da müzikseverlerle buluştu.

“Bumaya” ile başladığı gecede hit şarkılarını seslendiren Kenan Doğulu bir ara eline megafonu aldı, konser alanındaki coşkuyu zirveye taşıdı. Dinleyiciler, tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.