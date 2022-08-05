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Azra Akın'ın aile tatili

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#Azra Akın#Demir#Atakan Koru
Azra Akının aile tatili
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 13:09

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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DEMİR'İN GÜNÜ

Azra Akın, eşi Atakan Koru ve oğlu Demir’le Bodrum’da tatil yapıyor.

Aile önceki gün Ortakent’te konakladıkları otelin plajında görüntülendi. Plajda ilgi odağı olan Azra Akın, günü Demir’le oyunlar oynayarak geçirdi. (Kamil SÜMER)

Azra Akının aile tatili

BABA OĞUL JET SKI KEYFİ

Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”da rol alan Özgür Ozan önceki gün ailesiyle Çeşme’deki bir sahilde görüntülendi.

Azra Akının aile tatili

Oyuncu, oğlu ile jet ski’ye bindi. Baba oğulun keyifli halleri objektife yansıdı. (Deniz BOY)

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MEGAFONDAN SÖYLEDİ

Kenan Doğulu, geçtiğimiz çarşamba akşamı Bodrum Antik Tiyatro’da müzikseverlerle buluştu.

Azra Akının aile tatili

“Bumaya” ile başladığı gecede hit şarkılarını seslendiren Kenan Doğulu bir ara eline megafonu aldı, konser alanındaki coşkuyu zirveye taşıdı. Dinleyiciler, tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

 

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#Azra Akın#Demir#Atakan Koru

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