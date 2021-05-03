MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAyşegül Çınar'a zorlama hapis talebi
GeriMagazin Ayşegül Çınar'a zorlama hapis talebi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 03.05.2021 - 07:48 | Son Güncelleme:

Ayşegül Çınar'a zorlama hapis talebi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ayşegül Çınar'a zorlama hapis talebi

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında sular durulmuyor.

Aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Çınar, maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nun aracına koyduğunu iddia etmişti.

Kendisinin korkunç bir iftiranın kurbanı olduğunu öne süren Çalıkoğlu, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Ayşegül Çınar’a 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ancak Çınar’ın bir televizyon kanalına katılarak kendisi hakkında karalama kampanyası başlattığını ve tedbir kararını ihlal ettiğini iddia eden Çalıkoğlu, bu defa ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi