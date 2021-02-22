Ayşe Mine kimdir, kaç yaşında? İşte Ayşe Mine’nin biyografisi

Ayşe Mine ile ilgili bilgiler araştırılıyor. 16 yaşında çıkardığı ilk 45’lik plağından ‘Demek Ki Öyle’ isimli şarkısı ile ünlenen Ayşe Mine, 1961 doğumlu. Mine, Erkek Milleti isimli plağı ile ‘Altın Long Play’ ödülünü kazanmıştır.

AYŞE MİNE KİMDİR?

Asıl adı Ayşe Akyüz olan Ayşe Mine, 30 Ocak 1961'de İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul’da yorgancılık yapan babası Celâlettin Akyüz, annesi ise Ender Hanım’dır. Anne tarafı İstanbullu, baba tarafı ise Trabzonludur. Eğitim hayatına Mecidiyeköy 6 Ekim İlkokulu’nda başlamıştır. Ortaokul ve liseyi ise Mecidiyeköy Lisesi’nde bitirdi.

Ayşe Mine 16 yaşında çıkardığı ilk 45’lik plağından "Demek Ki Öyle" isimli şarkısı ile ünlendi. Müzik kariyerine pop müzik tarzında söylemeye başlamış ve 80’li yıllarda pop müzik söylemeyi bırakıp arabesk müziğe geçmiş ve kendi tabiriyle "kırık arabesk" türünde plak ve kasetler yayımladı. Erkek Milleti isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nün sahibi oldu. 1994 yılında ise Mutlugiller dizisinde başrol oynadı.

Erkek Milleti isimli plağı ile "Altın Long Play" ödülünü kazanan Ayşe Mine, yine bu isimle Murat Soydan ile başrollerini birlikte oynadığı 1986 yılında Erkek Milleti sinema filmini çekti. Erkek Milleti sinema filminden 8 yıl sonra 1994’te senaryosunu Vecdi Uygun’un yazdığı ve yönetmenliğini Demirhan Ersunar’ın yaptığı Mutlugiller isimli televizyon dizisinin başrolünde kendisi olmasının yanı sıra Meral Zeren, İbrahim Gündoğan, Diler Saraç, Sadettin Erbil, Canan Hoşgör gibi oyuncularla da birlikte oynadı. 1979 senesinde Ergün Günaydın'la evlenen ve daha sonra boşanan sanatçının Ergün Günaydın ile evliliğinden 1980 yılında doğan Cenk ve 1981 yılında doğan Berk ile birlikte iki oğlu var.