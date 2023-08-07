Alina Boz ve Umut Evirgen birlikte yaşayacak!

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Bu yazın aşkına güzel oyuncu Alina Boz ve işletmeci-yönetmen Umut Evirgen imza atmıştı! Yaz başından beri birlikte olan çift Yunanistan’da tatil yapmış, aşk pozları sosyal medyayı sallamıştı.



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Aldığım duyumlara göre ikili, birbirlerine yıldırım aşkıyla tutulmuş. İlk görüşte aşkta hızlı gelişmeler var.Çift, Yunanistan’daki aşk tatilinden sonra Marmaris’e geçti ve şimdi büyük bir adım daha atmaya karar verdi. İkili, yaz tatilinin ardından İstanbul’a döndükten sonra birlikte yaşayacak. Aldığım bilgiler, Alina Boz’un, Emirgan’a, Umut Evirgen’in yanına taşınacağı yönünde. Evirgen’in, yuvasını sevgilisiyle paylaşacağı için çok mutlu olduğu ve şimdiden hazırlıklara başladığı da gelen bilgiler arasında.

Muradına eriyor



Burcu Esmersoy, iki yıldır birlikte olduğu Nazım Akmandil’le 1-3 Eylül tarihlerinde İtalya’da yapılacak düğünle evlenecek. Puglia’daki lüks Borgo Egnazia Otel’de evlenecek olan çiftin mutluluğuna, İstanbul’dan gelecek 60 konuk şahitlik edecek.



Geleneksel Puglia mimarisinde, Akdeniz bitki örtüsü içinde panoramik manzara sunan otelde daha önce Rockerfeller Ailesi’nin kızı da evlenmişti. Burcu Esmersoy, dünyanın sayılı lüks ve romantik otellerinden biri olan Borgo Egnazia’da evlenmek için bir yıldır sıra beklediğini söylemişti. Bu arada ünlü sunucunun hem düğünde hem de after party’de Özgür Masur tasarımı gelinlik giyeceğini de ekleyeyim...

Yeni sezona yeniliklerle girdi

İstanbul’un göbeği Esentepe’de sizi Ege kıyılarına ışınlayan atmosferiyle çok sevilen Nadide Meyhane, yeni sezon için yenilendi.



Tıraşı kendisi yaptı

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Nadide Meyhane’nin işletmecisi Mert Çakırhan, plazaların arasında Ege havası ve lüksü hissedebileceğiniz, şehrin keşmekeşinden uzak huzurlu atmosferi ve kendisine özel lezzetleri ile öne çıkan bir mekan yaratmak için bu sene komple yenilendiklerini anlattı. Çakırhan, ayrıca bu sene farklı konseptlerde yeni şubeler açmak için hazırlıklarını yapıyor.Geçtiğimiz aylarda hayatı belgesel olan Arif Develi, Türk gastronomisinin mihenk taşlarından. Bayrağı babasından devralan Nuri Develi de, aynı başarıyla işleri sürdürüyor. Nuri Develi’nin babasının üzerine titrediği de biliniyor.Develi, önceki gün yazlıkta babasını kimseye emanet etmeyerek tıraşını kendisi yaptı. Babasının günlük sakal tıraşını yapan Nuri Develi, o anları bu kareyle ölümsüzleştirdi.

Başarıyı birlikte kutladılar

Luna-B markasının kurucusu ve kreatif direktörü Bahar Bürker ve eşi Etaş Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bürker ile Bodrum Yalıkavak’ta karşılaştım.



Bir süredir işlerini takip ettiğim Bahar Hanım’la yaptığım kısa sohbette 2023 koleksiyonunun büyük ilgi gördüğünü öğrendim. Yurtiçi ve yurtdışında ünlü butik mağazalardan gelen taleplerin kendisini çok mutlu ettiğini de söyledi. Çift, dışarı çıkarak bu gelen güzel başarıyı birlikte eğlenerek kutladı.