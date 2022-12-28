Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Ayça Ayşin Turan#Alp Navruz#TRT
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruzun ayrılığının perde arkası ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 07:46

Ekim ayında 1 yıllık ilişkilerini sessiz sedasız noktalayan oyuncu çift Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın neden ayrıldığını öğrendim. Aldığım duyumlara göre çiftin ayrılık sebebini; Alp Navruz’un, sevgilisinin işine burnunu sokması şeklinde özetleyebilirim!

Haberin Devamı

Malum, Alp Navruz şu sıralar TRT’de yayınlanan “Yürek Çıkmazı” dizisiyle ekranlarda. Meğer dizi projesi ilk önce Ayça Ayşin Turan’a gelmiş.
Başrol karakteri ‘Zeynep’i canlandırması teklif edilen Turan, senaryoyu okuduktan sonra fikrini alması için sevgilisine okutmuş.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruzun ayrılığının perde arkası ortaya çıktı

Senaryoyu çok beğenen Alp Navruz ise Turan’a bilgi vermeden, menajeriyle birlikte yapımcıyla görüşerek, dizinin erkek başrolünü canlandırmak ve sevgilisiyle yeniden ekranda partner olmak istediğini söylemiş.

Ancak bu durum Ayça Ayşin Turan’ın hiç hoşuna gitmeyince, kendisini tekrarlamak istemediğini söyleyerek yapımdan affını istemiş.

Haberin Devamı

Ağustos ayında Ekin Koç’la kamera karşına geçen güzel oyuncu, sevgilisinin rol arkadaşını kıskanmasıyla zor günler geçirmişti.

Bu süreçte ayrılıp yeniden barışan çift, sorunlarını geride bırakmışa benziyordu. Fakat “Yürek Çıkmazı” meselesi de üstüne tuz biber ekince, çift ayrılık kararı almış. 

Türkiye için çalışacak

Turizm sektörünün başarılı ismi İsmet Öztanık, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yönetim kuruluna seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruzun ayrılığının perde arkası ortaya çıktı

Avantgarde Collection’ın sahibi genç iş insanı, yönetim kurulunda Marmara Bölgesi’ni temsil edecek. Öztanık, “Ülkemizin turizmdeki güçlenmekte olan global rekabetçiliğine ve yerli kaliteye hizmet etmekten onur duyacağım” dedi.

Kayak zamanı

Cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, yılbaşı tatili için kızları Mila ve Lal ile birlikte İsviçre’nin ünlü kayak merkezi Gstaad’a uçtu.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruzun ayrılığının perde arkası ortaya çıktı

Sevgilisi Murat Arslan’ın da eşlik ettiği kayak tatilinde aile hem karın keyfini çıkaracak hem de yeni yılı kutlayacak. Sosyetenin en sevdiği kayak merkezlerinden olan Gstaad’da çift, yakın arkadaşlarıyla da buluşacak.

Haberin Devamı

İyilik sanatla buluştu

Koleksiyoner Dr. Handan Yavuz, Nişantaşı’ndaki Medlook Kliniği’nde gerçekleşen yeni yıl davetinde sanatla iyiliği buluşturdu.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruzun ayrılığının perde arkası ortaya çıktı

 Anita Galeri iş birliğiyle Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) yararına “Exhibition 22/23” adlı karma resim sergisi düzenlendi. Sergide, farklı disiplinlerde 22 sanatçının 40 eseri yer aldı. TOÇEV Başkan Yardımcısı Betül Mermertaş, Handan Yavuz’a katkıları ve yardımseverliğinden dolayı bir teşekkür plaketi verdi. Sergi, 7 Ocak tarihine kadar görülebilir.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruzun ayrılığının perde arkası ortaya çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayça Ayşin Turan#Alp Navruz#TRT

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki