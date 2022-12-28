Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

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Malum, Alp Navruz şu sıralar TRT’de yayınlanan “Yürek Çıkmazı” dizisiyle ekranlarda. Meğer dizi projesi ilk önce Ayça Ayşin Turan’a gelmiş.

Başrol karakteri ‘Zeynep’i canlandırması teklif edilen Turan, senaryoyu okuduktan sonra fikrini alması için sevgilisine okutmuş.

Senaryoyu çok beğenen Alp Navruz ise Turan’a bilgi vermeden, menajeriyle birlikte yapımcıyla görüşerek, dizinin erkek başrolünü canlandırmak ve sevgilisiyle yeniden ekranda partner olmak istediğini söylemiş.

Ancak bu durum Ayça Ayşin Turan’ın hiç hoşuna gitmeyince, kendisini tekrarlamak istemediğini söyleyerek yapımdan affını istemiş.

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Ağustos ayında Ekin Koç’la kamera karşına geçen güzel oyuncu, sevgilisinin rol arkadaşını kıskanmasıyla zor günler geçirmişti.

Bu süreçte ayrılıp yeniden barışan çift, sorunlarını geride bırakmışa benziyordu. Fakat “Yürek Çıkmazı” meselesi de üstüne tuz biber ekince, çift ayrılık kararı almış.

Türkiye için çalışacak

Turizm sektörünün başarılı ismi İsmet Öztanık, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yönetim kuruluna seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Avantgarde Collection’ın sahibi genç iş insanı, yönetim kurulunda Marmara Bölgesi’ni temsil edecek. Öztanık, “Ülkemizin turizmdeki güçlenmekte olan global rekabetçiliğine ve yerli kaliteye hizmet etmekten onur duyacağım” dedi.

Kayak zamanı

Cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, yılbaşı tatili için kızları Mila ve Lal ile birlikte İsviçre’nin ünlü kayak merkezi Gstaad’a uçtu.

Sevgilisi Murat Arslan’ın da eşlik ettiği kayak tatilinde aile hem karın keyfini çıkaracak hem de yeni yılı kutlayacak. Sosyetenin en sevdiği kayak merkezlerinden olan Gstaad’da çift, yakın arkadaşlarıyla da buluşacak.

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İyilik sanatla buluştu

Koleksiyoner Dr. Handan Yavuz, Nişantaşı’ndaki Medlook Kliniği’nde gerçekleşen yeni yıl davetinde sanatla iyiliği buluşturdu.

Anita Galeri iş birliğiyle Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) yararına “Exhibition 22/23” adlı karma resim sergisi düzenlendi. Sergide, farklı disiplinlerde 22 sanatçının 40 eseri yer aldı. TOÇEV Başkan Yardımcısı Betül Mermertaş, Handan Yavuz’a katkıları ve yardımseverliğinden dolayı bir teşekkür plaketi verdi. Sergi, 7 Ocak tarihine kadar görülebilir.