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Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2020 - 16:37,Son Güncelleme:/

Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen'e yakalama kararı

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Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen'e yakalama kararı
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AYASOFYA Müzesi'nde tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz veren ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılıkça, "Hayasızca hareketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma yürütülen Papen hakkında, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
Kudüs'te ve Mısır'da kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanan ve sonra para cezasıyla serbest kalan Marisa Papen, 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz vermiş ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üstüne yatmıştı. Papen hakkında Türkiye'de Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ve Boğaz'da çekilen çıplak fotoğrafları nedeniyle bazı vatandaşlar savcılığa şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine Marisa Papen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından, "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Papen'in ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı.

 

 

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