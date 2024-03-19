Asker kızıyla aynı yemeğe kaşık salladı... Güzelim, geleceğim, gururum benim!

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Son dönemde dünyanın en çok konuşulan kraliyet ailesi üyesinin Kate Middleton olduğu tartışılmaz bir gerçek.

Geçen ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından sonra ortadan kaybolan ve uzun süre birçok "uçuk, "hayal gücünün sınırlarını zorlayan" iddiaların merkezinde yer alan Middleton, sonunda usul usul ortaya çıkmaya başladı. -Ya da öyle bir imaj yaratıldı... Bunu da zaman gösterecek.-

Kate, her ne kadar daha uzun süre söylentilerin merkezinde kalacak olsa da bir süre sonra normal hayatına döndüğünde yine her şey eskisi gibi akıp gidecek...

İşte bunun ardından da son bir yıldır popülerlik konusunda Middleton'ı zorlayan bir başka 'taçlı' üye yine ön plana çıkacak gibi görünüyor.

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HER GEÇEN GÜN POPÜLERLİĞİ ARTIYOR

Her ne kadar son iki aydır dünyadaki en önemli gelişmeleri bile geride bıraksa Kate Middleton; kendisinden biraz daha uzaktaki bir ülkede yaşayan genç rakibiyle mücadeleye kaldığı yerden devam edecek ilgi çekme konusunda.

Geçtiğimiz yılın son aylarında kendisine yönelik ilgi ve sevgi kelimenin tam anlamıyla bir çılgınlığa dönüşen bu kişi, İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Asturias Prensesi Leonor.

Geçen yılın ekim ayında 18 yaşına girmesi dünya çapında olay olan Leonor'un gündemde bu kadar ön plana çıkmasının en önemli nedenlerinden biri askerlik görevine başlaması.

Avrupa'daki birçok kraliyet ailesi üyesi gibi Leonor da 17 yaşına gelince orduda görev yapmaya başladı.

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ÜNİFORMASINI GİYDİ, KIZINI ZİYARET ETTİ

Geçen yıl ağustos ayında annesi Letizia, babası Felipe, kız kardeşi Sofia tarafından Zaragoza'daki askeri akademiye bırakılan Leonor, hala eğitimini sürdürüyor. Bu arada genç prensesin toplamda üç yıl askerlik yapacağını da not edelim.

Zaman zaman ailesiyle birlikte bazı etkinliklere katılmak için ordudan izin alan Leonor, geçtiğimiz günlerde de babası Kral Felipe tarafından, eğitim gördüğü akademide ziyaret edildi.

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Kendisi de gençliğinde aynı eğitimden geçen Kral Felipe, askeri üniformasını giydi, kızı Leonor ve arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkıp eğitime katıldı. Sonra da aynı masaya oturdu, aynı yemekleri kaşıkladı.

Aralarının çok iyi olduğu bilinen Felipe ile Leonor, zaman zaman birbirlerine sevgi dolu bakışlar yönlendirdi.

Kendisi de konumu gereği İspanyol ordusunun başkomutanı olan Kral Felipe, San Gregorio Ulusal Askeri Eğitim Merkezi'ni ziyareti sırasında bir ara sahada arkadaşlarıyla birlikte eğitim gören kızı Leonor'un yanına gidip elini omuzuna koyarak onu motive etti.

KRAL BABANIN GURURU

Ülkenin gelecekteki kraliçesi olarak Leonor'un askeri eğitime başlaması, hemcinslerinin de bu alana ilgi duymasına neden oldu.

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Leonor askeri eğitime başladığında İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Prenses'in vakti geldiğinde bütün ordunun başkomutanı olacağını hatırlattı. Onun sayesinde daha fazla sayıda genç kadının da silahlı kuvvetlere yöneleceğini sözlerine ekledi.

Kara kuvvetlerinin yanı sıra deniz ve hava kuvvetlerinde de eğitimini sürdürecek olan Prenses Leonor, uzun süredir herhangi bir etkinliğe katılmadı.

Leonor son olarak ülkesindeki en önemli etkinliklerden biri olan Askeri Paskalya töreninde üniformasıyla yer almıştı.

KRAL FELİPE 30 YIL ORDUYA HİZMET ETTİ

Askeri akademiyi ziyareti sırasında üniforma içinde olan Kral 6'ncı Felipe, tahta çıkana kadar ordu ile bağlantısını kesmedi. 30 yıl boyunca orduya hizmet eden Felipe, 2014 yılında tahta çıktığında bu görevden ayrıldı.

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Prenses Leonor son bir buçuk yıldır, İspanyol kraliyet ailesinin en gözde üyesi. Gelecekteki görevine hazırlanmak için sık sık ailesiyle birlikte etkinliklere katılan genç prenses, bazı ödül törenlerinde konuşmaları da kendisi yapıyor.

Prenses Leonor, 18 yaşına yaklaştığında sadece İspanya'da değil tüm dünyada kelimenin tam anlamıyla bir ilgi sağanağına tutuldu. Genç kızın orduya katılması bu popülerliğin artışında büyük bir etken oldu.

POPÜLERLİĞİ AİLESİNİN İŞİNE YARADI

Leonor'un bu popülerliği de aslına bakılırsa ailenin işine yaradı. Çünkü İspanyol kraliyet ailesi geçen yıl çok büyük bir skandalın eşiğinden döndü.

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Leonor'un annesi Letizia'nın eski sevgilisi Jaime Del Burgo, Kraliçe''nin Felipe ile evliyken bile kendisiyle görüşmeyi sürdürdüğünü iddia etmişti. Deneyimli yazar Jaime Penafiel'in kitabında yer alan iddialar bununla sınırlı değildi.

Kitapta Letizia'nın eski kocasını da çalıştığı TV kanalında bir değil iki kişiyle aldattığı iddiası da yer alıyordu.

Bu arada Letizia'nın, Kral Felipe ile evlenmek uğruna terk ettiği eski sevgilisi Del Burgo, sonradan Letizia'nın kardeşiyle evlenip boşandı.

İşte bütün bu toz duman içinde İspanyol kraliyet ailesi de sarsılan imajını düzeltmek için Prenses Leonorn'u biraz da bilerek ön plana itti.

Doğrusu bu da gayet yerinde bir seçim gibi görünüyor.

Şu anda Prenses Leonor, gençliği ve güzelliğinin yanı sıra babası Felipe ile sergilediği sıcak görüntülerle de ailesinin imajını tahmin edilenden daha başarılı bir şekilde düzeltiyor.