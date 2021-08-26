Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yeni imajıyla dikkat çekti

Arka Sokaklar dizisinde oynayan Özgür Ozan, imaj değişikliğine gitti. Yeni sezon öncesinde bir film projesinde yer alan ünlü oyuncu, tarzıyla hayranlarını şaşırttı.

Uzattığı saçlarını toplayan ve tatilde bronzlaşan oyuncu, son halini Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Oyuncu, yeni imajını paylaştığı kareye "Bekliyoruz bakalım" notu düştü.

"GENÇLEŞMİŞSİN"

Özgür Ozan'ın yeni imajını kısa sürede çok beğenildi. Büyük ilgi gören fotoğraflara, 'Çok yakışıklı olmuşsunuz, yeni sezonda sizi böyle görmek isteriz', "Gençleşmişsin" ve "Çok yakışmış" yorumları yapıldı.

KARAKTERİ EFSANE OLDU

Arka Sokaklar dizisinde Başkomiser Hüsnü Çoban’ı canlandıran Özgür Ozan, karakteriyle efsaneler arasına adını yazdırdı. Dizide senaryo gereği vurulan Hüsnü Çoban için sosyal medyada cenaze etkinliği düzenlendi. Çoban'ın öleceğini düşünen fanları sosyal medyada etkinlik sayfası açtı, yaklaşık 200 bin kişi 'cenazeye gidiyorum' şıkkını seçti.

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