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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 28.06.2021 - 07:12 | Son Güncelleme:

Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcek'te açtı

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Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcek'te açtı

Aras Bulut İynemli birçok ünlü gibi bu yaz tekne tatilini tercih etti. Ünlü oyuncu, sevgilisi Bige Önal’la önceki gün Fethiye-Göcek’e demirledikleri teknelerinde objektife takıldı.

TEKNEDE DANS
Rol aldığı “Çukur” dizisi final yapan Aras Bulut İynemli, oyuncu sevgilisi Bige Önal’la yaz tatilinin startını verdi. Tekne tatilini tercih eden ünlü çift önceki gün Göcek’te objektife takıldı. İynemli bir ara cep telefonundan müzik açıp dans etti, Önal da sevgilisine eşlik etti.

Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcekte açtı

ARKADAŞLARI UYARDI
Ancak muhabirlerin görüntü aldığını fark eden teknedeki arkadaşları ünlü çifti uyardı. İynemli teknedeki bir görevliyi zodyak botla çevrede gazeteci olup olmadığına bakması için gönderdi.

Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcekte açtı

Ünlü oyuncu gazetecilerin olduğunu öğrenince teknenin içine girip kamaraların pencerelerini kapattırdı.

Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcekte açtı

 

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