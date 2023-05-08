Araba alırken ‘Hayranım’ yalanıyla dolandırıldı

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Telefon ve internet dolandırıcılarının son hedefi ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin oldu. Araba bakmak için girdiği internet sitesinde resimlerinden beğendiği aracı almak için satıcıyla iletişime geçen Şahin’den 10 bin TL kapora alındı. Daha sonra dolandırıcılara kendisini tanıtan Şahin, ikinci gelen telefonla bir kez daha kandırıldı. Aracı satın almadan sigorta yaptırması gerektiğini söyleyen dolandırıcılara bu kez de 8 bin 400 TL ödeyen sanatçı, işlemlerin gecikmesiyle şüphelenince dolandırıldığını anladı.

Telefonda kendisinden para almak için pohpohlandığını söyleyen Şahin, “Beni kafaladılar! Abi biz seni tanıyoruz, eski komedyenlerden kim kaldı, şimdikiler komik mi? Sen süper adamdın, çocukken seni izlerdik falan filan diyerek telefonda beni uyuttular, ben de bunlara güvendim” diye konuştu. Emekli maaşıyla geçindiğini anlatan usta tiyatrocu, “Bu ay parasız kaldım! Aslında kızım Oylum Şahin uyandı. Bu arkadaşlar telefonu kapatmamış, sanırım hâlâ milleti dolandırıyorlar. Ben emekli maaşıyla geçinen birisiyim, bu ay parasız kaldım” dedi. Abdullah Şahin, Nilgün Belgün’den olan kızı Oylum Şahin’in devreye girmesiyle parasını geri almak için yasal yollara başvurmuş. Kimse bu tuzağa düşmesin diye uyarmak da bizim görevimiz.

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İtalyan markayla dev anlaşma

Üst üste çektiği reklam filmleri ve tiyatro oyunu “Amadeus”ta başarılı bir sezon geçiren Dilan Çiçek Deniz, büyük bir reklam anlaşmasına daha imza attı. İtalyan güzellik markası Armani Beauty, başarılı oyuncuyla ilk Türkiye marka elçisi olarak anlaştı. Dilan Çiçek Deniz’in markanın makyaj ve parfümlerini sene boyunca tanıtacağı, makyaj koleksiyonu ile ikonik parfümü Si’nin marka yüzü olacağı açıklandı. Tebrikler...

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Sanatseverler buluştu

Sanatçı Seda Eyüpoğlu ve Gonca Kopuz’un ortak sergisi “4-8 HERTZ”, artgalerim Karaköy’de sanatseverle buluştu. “Süper dalga” olarak bilinen “4-8 HERTZ”, yaratıcılığın frekansı sayılıyor. Seda Eyüpoğlu ve Gonca Kopuz’un bu frekansa atıfta bulunarak yarattığı eserler önceki gün yapılan davetle beğeniye sunuldu. Açılışına çok sayıda ünlü ismin katıldığı sergi, 27 Mayıs tarihine kadar artgalerim Karaköy’de görülebilecek.

Birinci yılını kutladı

Summit InvestCO’nun Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk yatırımlardan biri olan Honey Holistic, birinci yılını düzenlenen etkinlikte kutladı. Sağlık ve güzellik kavramını sanatla birleştiren Summit InvetCo’nun Ortaköy’de açtığı Honey Holistic, “Spring Party” ile kutlama yaptı. İş insanı Samet Siper’in yatırımıyla hayata geçirilen projede, çevreye saygı ve doğa dostu ürünler öne çıkarılıyor. Birinci yıl lansmanına iş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı. Dünyaca ünlü saç stil sanatçısı Ünsal Muslu ve saç uzmanı Ömer Ünal, davette katılımcılara saç bakım hizmeti verdi.

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