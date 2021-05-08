Annelik iÅŸte: ÃœnlÃ¼ oyuncu oÄŸluna bir kÃ¶ÅŸe baÅŸÄ±nda bÃ¶yle dondurma yedirdi



Bazen sokaklarda bazen parklarda onlarla vakit geÃ§irirken objektiflere takÄ±lÄ±yor bu Ã¼nlÃ¼ler. Kimi Ã§ocuÄŸunu salÄ±ncakta sallÄ±yor, kimi elinde onun oyuncaklarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼lerin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, Ã§ocuklarÄ±yla zaman geÃ§irirken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸi o anlar.

KIZINA YOÄžURT ALDI

Ashlee Simpson da Ã¶nceki gÃ¼n kÄ±zÄ±yla birlikte Encino'da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. KÄ±zÄ±nÄ± okuldan alan Simpson sonra da onunla birlikte yoÄŸurtÃ§u dÃ¼kkanÄ±na gidip kÄ±zÄ±na yoÄŸurt aldÄ±. Ashlee Simpson'Ä±n Pete Wentz ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten Bronx adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor. YÄ±ldÄ±z, Evan Ross ile evliliÄŸinden de iki Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirdi.

OÄžLUNA DONDURMA YEDÄ°RDÄ°

Whitney Port, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde minik oÄŸluyla birlikte BatÄ± Hollywood'da alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±ktÄ±. Uzun uzun maÄŸazalarÄ± gelen anne ile oÄŸlu sonra biraz dinlenmek istedi. OÄŸlunun dondurma isteÄŸini kÄ±rmayan Port, bir dondurma satÄ±n aldÄ±. Sonra da bir maÄŸaza vitrininin kÃ¶ÅŸesinde oturup ona dondurmasÄ±nÄ± yedirdi. Tim Rosenman ile evli olan Whitney Port, Sonny Sanford adÄ±nda bir erkek Ã§ocuk annesi.



RENK UYUMU

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri iÃ§inde Ã§ocuÄŸuyla en Ã§ok gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen kiÅŸi Ã¼nlÃ¼ model Irina Shayk. Bradley Cooper ile birlikteliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Lea ile yine New York sokaklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi Shayk. KÄ±zÄ±yla uyumlu renklerde giyindiÄŸi gÃ¶rÃ¼len model, minik Lea'nÄ±n boncuklu Ã§antasÄ±nÄ± da kendisi taÅŸÄ±dÄ±. Bu arada Lea, kendisine yeni satÄ±n alÄ±nan oyuncak bebeÄŸiyle mutlu bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼meye devam etti.





ALIÅžVERÄ°Åž TURU

Angelina Jolie ile kÄ±zÄ± Vivienne de Ã¶nceki gÃ¼n Los Feliz'de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Jolie ile kÄ±zÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ ettiler. Sokakta yÃ¼rÃ¼rken bir yandan da sohbet eden anne- kÄ±z daha sonra kendilerini bekleyen otomobile binerek evlerinin yolunu tuttu. Brard Pitt ile olaylÄ± bir boÅŸanma sÃ¼reci yaÅŸayan Jolie Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik, Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k altÄ± Ã§ocuk annesi.



BEBEK BABASININ KUCAÄžINDA

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya gelen Orlando Bloom ile Katy Perry de Santa Barbara'da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ã‡ift bir sÃ¼re alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ktan sonra evlerinin yolunu tuttu. ÃœnlÃ¼ Ã§iftin kÄ±zÄ± Daisy ise merakla Ã§evresini seyretti. Bloom'un, eski eÅŸi Miranda Kerr'den de 9 yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.



KIZINI SALLADI

Sacha Baron Cohen ile Isla Fisher de Avustralya'nÄ±n Sidney kentinde bir parkta gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. ÃœÃ§ Ã§ocuklu Ã§ift o gÃ¼n en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±yla birlikteydi. Cohen onu salÄ±ncakta sallerken Isla Fisher de baÅŸka bir salÄ±ncakta kahvesini yudumlayarak onlarÄ± seyretti.



KIZINI BEBEK ARABASINDA GEZDÄ°RDÄ°

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce anne olan model Elsa Hosk, kÄ±zÄ±nÄ± gezintiye Ã§Ä±kardÄ±. Tom Daly ile evliliÄŸinden Tuuliki adÄ±nÄ± verdileri bir kÄ±zÄ± olan Hosk, kÄ±zÄ±nÄ± bebek arabasÄ±na koydu. Kendisi de bir yandan yÃ¼rÃ¼rken bir yandan iÃ§eceÄŸini yudumladÄ±.

Â OÄžLU DA AYNI RENK

Jessica Alba Ã¶nceki gÃ¼n eÅŸi Cash Warren ve minik oÄŸluyla New York'ta gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Alba o sÄ±rada kendisiyle aynÄ± renklerde giydirdiÄŸi oÄŸl Hayes'i de kucaÄŸÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±. Aile, Alba'nÄ±n sahibi olduÄŸu Honest adlÄ± ÅŸirketin halka aÃ§Ä±lmasÄ± nedeniyle dÃ¼zenlenen etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±. ÃœnlÃ¼ Ã§iftin Hayes'ten bÃ¼yÃ¼k iki tane kÄ±zÄ± da bulunuyor.



Â ANNESÄ°NÄ° KARÅžILADI

ÃœnlÃ¼ model Chrissy Teigen evine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde onu aracÄ±ndan inerken Ã§ocuklarÄ± karÅŸÄ±ladÄ±. KÄ±zÄ± Luna, annesine Ã¶pÃ¼cÃ¼k verdi. OÄŸlu da o sÄ±rada otomobilin diÄŸer tarafÄ±nda onlarÄ± izliyordu. MÃ¼zisyen John Legend ile evli olan Teigen, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸine hamileydi. Fakat karnÄ±ndayken onu kaybederek bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± yaÅŸadÄ±.







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